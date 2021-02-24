Не выпускают заложников: боевики продолжают блокировать пропускные пункты на Донбассе (фото)

Пропускные пункты на линии разграничения в зоне ОРДЛО продолжают оставаться закрытыми. Боевики вновь не дали "зеленый свет" на проезд гражданских лиц.

На этот раз договоренности были сорваны на КПВВ "Счастье" и "Золотое".

"Начиная с 24 февраля, Украина предоставила автобусы-челноки для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотой" и "Счастье». Неделю мы ждали ответной реакции российской стороны. Сегодня с 07.40 белый автобус ждет в "Счастье". Желтый - в "Золотом". Российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны", - сообщает Украинская делегация для участия в Трёхсторонней контактной группе на своей странице в facebook.

По словам делегатов, российская сторона на словах имитирует готовность к диалогу. В реальности же они банально держат в заложниках жителей оккупированных территорий.

"Возможность нашим гражданам покинуть временно оккупированных территорий и получить административные услуги, пенсии и социальные выплаты, блокируется с 10 ноября", - отмечают в ТКГ.

Напомним, под Мариуполем террористы "ДНР" перенесли свои позиции вперед в сторону украинских войск. Маневры боевиков происходят в так называемой "серой зоне".