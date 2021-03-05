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"Дыныры победило вирус": в сети показали неоднозначный указ оккупантов Донбасса

"Дыныры победило вирус": в сети показали неоднозначный указ оккупантов Донбасса
17:36 Сегодня Телеграф

Боевики "ДНР" резко смягчили условия карантина на оккупированной территории Донецкой области. Жителям ОРДО разрешили посещать массовые собранию.

Информацию об этом опубликовал на "Антикор" блогер Фашик Донецкий.

"Ура, товарищии! Дыныры победило вирус. Всем шампанского! Георгий Лепсидзе, он же Лепс, может снова ехать в Донецк, ибо пандемия капитулировала", - прокомментировал дончанин новые решения оккупантов.

Фашик Донецкий опубликовал скрин "указа" главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина об изменении "документа" годовой давности о "О введении режима повышенной готовности".

скрин

скрин2

Согласно тексту "документа", жителям оккупированных районов области разрешено посещать различные культурные учреждения(кинотеатры, музеи. библиотеки), проводить спортивные соревнования, ходить в рестораны и развлекательные центры и даже проводить ярмарки.

Также блогер отметил, что по сути лидерам боевиков плевать на жителей Донбасса, так как "у них давно и паспорта РФ, и счета в банках РФ, и недвижимость".

Напомним, представители ЮНИСЕФ бьют тревогу. Через несколько лет на оккупированном Донбассе может начаться эпидемия кори.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 289

Все по теме:

Донбасс, Карантин, Денис Пушилин, ДНР.
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