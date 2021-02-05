Эксперты предрекают начало серьезной эпидемии на Донбассе уже через несколько лет: детали

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Пятница, 05.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Обновлено 10:00 Сегодня Телеграф

Представители ЮНИСЕФ бьют тревогу. Через несколько лет на оккупированном Донбассе может начаться эпидемия кори.

Об этом на конференции "Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины" сообщила председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер, сообщает "Укринформ".

"Мы также наблюдали невероятное падение рутинной вакцинации, что определенным образом является тревожным звоночком и грозит возможными местными эпидемиями, скажем, кори, через год или два", - заявила она.

По словам чиновника, причина катастрофической ситуации лежит в боевых действиях, идущих на востоке станы. Это поспособствовало уничтожению ряда лечебных учреждений в зоне ООС. Также свою роль сыграло негативное влияние на экономику пандемии COVID-19. Тем не менее, в ЮНИСЕФ обещают и дальше добиваться плановой иммунизации детей от болезней на территории ОРДЛО.

Отметим, "Корь намного страшнее ковида! Она осложнения дает "мама, не горюй" – рассказал  "Телеграфу" врач с 30-летним стажем.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Корь, ЮНИСЕФ, ОРДЛО.
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