"Меня это не пугает": Анна Богдан подняла тему материнства и рассказала, сколько детей она хочет

11 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако подходит к концу, и уже в пятницу 21 мая зрители узнают имя "обладательницы" сердца главного героя.

В 11 выпуске девушки, Анна, Даша, Розали и Юля Зайка познакомились с мамой Михаила. Во время х разговоров поднимались различные темы, в том числе и материнства. Анна Богдан на своей странице в Инстаграм решила продолжить эту тему и рассказала своим подписчикам, сколько детей она хочет и почему стольких.

"Да! Я хочу троих! И да, я знаю что это сложно. Но послушайте, кому сейчас легко?" - пишет Анна.

Богдан считает, что в жизни всегда находятся моменты которые так или иначе "усложняют"жизнь, и наличие детей тут необязательно. Многие люди умудряются путешествовать, отдыхать, успешно работать, держать быт и с троими детьми.

Аня считает, что все дело в настрое. Если все усложнять и накручивать, то так оно и будет.

"Некоторые скажут: Трое детей - это дорого!" - говорит Анна, уточняя, что ее это не пугает, поскольку ответственно подходит к этому вопросу.

Аня знает и понимает, сколько стоят подгузники, кроватки, одежда и т.д., и понимает, что даже один ребенок это сложно, то трудностей не боится. Богдан верит в то, что дети мотивируют и только помогают добиться успехов в жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Богдан | Холостяк 11 (@hannastorozhuk)

Ранее, "Телеграф" писал, что фанаты шоу "Холостяк", после возвращения на проект Зайки, "сменили" своего фаворита с Ани Богдан на Юлию Бельченко.