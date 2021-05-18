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"Меня это не пугает": Анна Богдан подняла тему материнства и рассказала, сколько детей она хочет

"Меня это не пугает": Анна Богдан подняла тему материнства и рассказала, сколько детей она хочет
Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram

11 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако подходит к концу, и уже в пятницу 21 мая зрители узнают имя "обладательницы" сердца главного героя. 

В 11 выпуске девушки, Анна, Даша, Розали и Юля Зайка познакомились с мамой Михаила. Во время х разговоров поднимались различные темы, в том числе и материнства. Анна Богдан на своей странице в Инстаграм решила продолжить эту тему и рассказала своим подписчикам, сколько детей она хочет и почему стольких. 

"Да! Я хочу троих! И да, я знаю что это сложно. Но послушайте, кому сейчас легко?" - пишет Анна. 

Богдан считает, что в жизни всегда находятся моменты которые так или иначе "усложняют"жизнь, и наличие детей тут необязательно. Многие люди умудряются путешествовать, отдыхать, успешно работать, держать быт и с троими детьми.  

Аня считает, что все дело в настрое. Если все усложнять и накручивать, то так оно и будет. 

"Некоторые скажут: Трое детей - это дорого!" - говорит Анна, уточняя, что ее это не пугает, поскольку ответственно подходит к этому вопросу.

Аня знает и понимает, сколько стоят подгузники, кроватки, одежда и т.д., и понимает, что даже один ребенок это сложно, то трудностей не боится.  Богдан верит в то, что дети мотивируют и только помогают добиться успехов в жизни. 

 
 
 
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Публикация от Анна Богдан | Холостяк 11 (@hannastorozhuk)

Ранее, "Телеграф" писал, что фанаты шоу "Холостяк", после возвращения на проект Зайки, "сменили" своего фаворита с Ани Богдан на Юлию Бельченко.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Дети, Холостяк, Материнство, Анна Богдан.
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