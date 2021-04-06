Не экзотические страны, а дом: Дмитрий Комаров анонсировал новые проект в Украине (фото)

Бессменный ведущий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитрий Комаров, который показал свою мобильную студию звукозаписи, анонсировал запуск нового проекта о путешествиях, только рассказывать украинец будет не о далеких странах, а о своей любимой стране. Новое шоу будет называться "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

Комаров рассказал, что активный отдых, экстрим и самые необычные места можно отыскать не только в экзотических странах, но и дома. Об этом ведущий поделился на своей официальной странице в Инстаграме.

"У меня в этом проекте есть еще одна важнейшая миссия - показать каждому из вас, как и где можно отдохнуть в Украине. И доказать, что отдых у нас не хуже, а местами и лучше, чем на легендарных курортах", - отметил Дмитрий, который обратил внимание на то, что в связи с карантином и возможным локдауном мир полностью не откроется, и самое время изучать свою страну.

"Посмотреть есть на что. Какой он - бесплатный пятизвездочный отдых на "Украинских Мальдивах"? Где найти Венецию, не выезжая за пределы своей страны? Что водится в украинской Амазонке? Где у нас своя экзотическая "Африка", саванны, целительное "Мертвое море", своя "Сахара"? Я покажу вам настоящие чудеса нашей страны", - обещает Комаров.

Стоить добавить, что у нас невероятные, очень гостеприимные люди, фантастически вкусная и недорогая еда, и волшебная природа. Ведущий передачи "Світ навиворіт" подчеркнул, что в Украины есть потенциал, чтобы стать одной из самых туристических стран Европы.

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Напомним, что Дмитрий Комаров вместе с оператором Александром Дмитриевым в новом сезоне "Світу навиворіт" показал удивительные места в таком опасном, но в то же время и прекрасном Пакистане: