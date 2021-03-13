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Суббота, 13.03.2021
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"Магическая экспедиция": Дмитрий Комаров стал золотоискателем (фото)

"Магическая экспедиция": Дмитрий Комаров стал золотоискателем (фото)
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram Дмитрия Комарова

В субботу, 13 марта, в 18.20 на телеканале "1+1" состоится новый выпуск передачи "Світ навиворіт" о приключениях украинского телеведущего Дмитрия Комарова в Пакистане, где он на один день станет полноценным членом команды золотоискателей.

Своими впечатлениями о долине Ханза Вэлли ведущий поделился на странице в Инстаграме.

"Сегодня в 18-20 на 1+1 мы покажем, что этот загадочный мир золотоискателей, работающих первобытными методами, существует реально", - анонсировал Комаров.

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По словам ведущего тревел-проекта, когда в современном мире в развитых странах есть возможность буквально отправится на "маршрутке" в космос, в долине Ханза есть люди, которые живут без электричества в шалашах на берегу реки, каждый день всю свою жизнь ищут золото, и даже носят его в кошельках вместо денег.

"Старики помнят, как во времена, когда Хунза была королевством, часть добытого золота они в виде "отката" заносили королю в форт. Такая была налоговая инспекция в королевские времена", - рассказал ведущий.

За время пребывания с потомками королей Дмитрий также успел приготовить мясо в каменной кастрюле, возраст которой составляет 200 лет: "Магическая экспедиция. Я будто стал участником одного из тех приключенческих фильмов, которые смотрел в детстве. Но это было не кино. И не сон. Это реальная жизнь".

Ранее Дмитрий Комаров рассказал о месте в Пакистане, где, согласно легендам, встретились Адам и Ева.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Пакистан, Золото, Шоу, Дмитрий Комаров.
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