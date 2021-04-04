В Египте устроили феерический парад мумий: как это было (фото, видео)

В столице Египта Каире прошел "парад фараонов", в котором поучаствовали более двух десятков тел правителей страны. Все мумии торжественно были перевезены в другой музей.

Об этом 3 апреля сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT".

Причиной данного мероприятия стала перевозка великих правителей Египта из старого всемирно известного музея на Тахрире в Национальный музей египетской цивилизации.

Так, мумии со всеми почестями, на спецавтомобилях в футлярах, в которых находились саркофаги с забальзамированными телами торжественно проехали по улицам города.

В "параде" приняли участие 18 царей и 4 царицы, в их числе Рамзес II, Хатшепсут, Яхмос-Нефертари, Тутмос III, Сети I.

Кадры с места событий:

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Напомним, что 26 марта в Египте между двумя поездами в районе города Сохаг произошло столкновение.