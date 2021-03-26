В Египте десятки людей погибли после столкновения пассажирских поездов (фото, видео)

В Египте, в районе города Сохаг, произошло столкновение двух пассажирских поездов.

Об этом пишет местное издание Ahram.

По данным Минздрава страны, в результате столкновения погибло 32 человека, еще 66 получили ранения. Пострадавших забрали машины скорой помощи, министр здравоохранения Ашраф Хатем отправился к месту происшествия, чтобы следить за состоянием раненых.

Что послужило причиной катастрофы пока не сообщается, на месте аварии работают спасатели.

Как сообщалось ранее, в Египте огромный контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение остальных судов.

Согласно подсчетам, каждый час задержки судов с товарами в Суэцком канале обходится мировой торговле примерно $400 млн выручки

Из-за колоссальных денежных потерь, владельцы других судов решили не дожидаться, пока движение разблокируют, а направили корабли в обход Африки.