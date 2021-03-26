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В Египте десятки людей погибли после столкновения пассажирских поездов (фото, видео)

В Египте десятки людей погибли после столкновения пассажирских поездов (фото, видео)
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Египте, в районе города Сохаг, произошло столкновение двух пассажирских поездов. 

Об этом пишет местное издание Ahram

По данным Минздрава страны, в результате столкновения погибло 32 человека, еще 66 получили ранения. Пострадавших забрали машины скорой помощи, министр здравоохранения Ашраф Хатем отправился к месту происшествия, чтобы следить за состоянием раненых. 

Что послужило причиной катастрофы пока не сообщается, на месте аварии работают спасатели. 

Столкновение поездов в Египте Столкновение поездов в Египте Столкновение поездов в Египте

Как сообщалось ранее, в Египте огромный контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение остальных судов. 

Согласно подсчетам, каждый час задержки судов с товарами в Суэцком канале обходится мировой торговле примерно $400 млн выручки

Из-за колоссальных денежных потерь, владельцы других судов решили не дожидаться, пока движение разблокируют, а направили корабли в обход Африки

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Египет, Поезда, Сохаг.
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