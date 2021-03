Огромный корабль заблокировал Суэцкий канал в Египте: что произошло (фото и видео)

Крупная авария произошла во вторник, 23 марта, на Суэцком канале в Египте. Огромный контейнеровоз сел на мель, что привело к блокировке движения кораблей по всем каналу.

"Египетский Суэцкий канал был заблокирован большим контейнеровозом, который сел на мель после потери контроля, в результате чего в регионе возникла пробка для грузовых судов", - сообщает BBC.

Корабль Ever Given плавает под флагом Панамы. Его водоизмещение составляет 200 тысяч тонн, длина — 400 метров, ширина — 59. Судно направлялось из Китая в нидерландский порт Роттердам, и на его борту находились тысячи контейнеров.

After all day trying to refloat the mega container ship 'Ever Given', in the Suez Canal, there is a steady log jam of ships waiting in the Mediterranean & Red Sea and in the canal itself pic.twitter.com/aGFKieoWqE

