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Среда, 24.03.2021
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Огромный корабль заблокировал Суэцкий канал в Египте: что произошло (фото и видео)
Огромный корабль заблокировал Суэцкий канал в Египте: что произошло (фото и видео)

Огромный корабль заблокировал Суэцкий канал в Египте: что произошло (фото и видео)

Огромный корабль заблокировал Суэцкий канал в Египте: что произошло (фото и видео)
Обновлено 09:43 Сегодня Телеграф

Крупная авария произошла во вторник, 23 марта, на Суэцком канале в Египте. Огромный контейнеровоз сел на мель, что привело к блокировке движения кораблей по всем каналу.

"Египетский Суэцкий канал был заблокирован большим контейнеровозом, который сел на мель после потери контроля, в результате чего в регионе возникла пробка для грузовых судов", - сообщает BBC.

карта

Корабль Ever Given плавает под флагом Панамы. Его водоизмещение составляет 200 тысяч тонн, длина — 400 метров, ширина — 59. Судно направлялось из Китая в нидерландский порт Роттердам, и на его борту находились тысячи контейнеров.

 

Сейчас Ever Given стоит поперек канала, чем полностью блокирует проход по нему.  Буксиры пытаются сдвинуть контейнеровоз с места. Однако, пока эти попытки не увенчались успехом.

Напомним, на Дунае, в северной Болгарии, было заблокировано речное судоходство после того как из-за низкого уровня воды украинское судно село на мель.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 236

Все по теме:

Египет, Африка, Суэцкий канал, Затор, Контейнеровоз.
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