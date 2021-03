Коллапс в Суэцком канале обходится почти в $10 млрд ежедневно: пришлось решиться на крайности

Застрявшие в Египте суда решили не дожидаться разблокировки Суэцкого канала, заблокированного из-за крупной аварии с контейнеровозом, и решили обойти его.

Об этом сообщают в Twitter.

На опубликованном кадре видно, что суда обходят Суэцкий канал, обплывая его с двух сторон.

theyre actually doing it! ever given has been there so long that theyre actually going around the cape of good hope like 1700s scurvy patients oh my god pic.twitter.com/WjElTVfg1q

— Aria Callaghan (@AriaCallaghan) March 25, 2021