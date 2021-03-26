Коллапс в Суэцком канале обходится почти в $10 млрд ежедневно: пришлось решиться на крайности

Застрявшие в Египте суда решили не дожидаться разблокировки Суэцкого канала, заблокированного из-за крупной аварии с контейнеровозом, и решили обойти его.

Об этом сообщают в Twitter.

На опубликованном кадре видно, что суда обходят Суэцкий канал, обплывая его с двух сторон.

theyre actually doing it! ever given has been there so long that theyre actually going around the cape of good hope like 1700s scurvy patients oh my god pic.twitter.com/WjElTVfg1q — Aria Callaghan (@AriaCallaghan) March 25, 2021

Отметим, что по подсчетам судоходной компании Lloyd’s List, Каждый час задержки судов с товарами в Суэцком канале обходится мировой торговле примерно $400 млн выручки. Сейчас в пробке из-за севшего на мель контейнеровоза в канале скопились больше 230 судов. По оценке Lloyd’s List, стоимость товаров, которые следуют в западном направлении за день составляет $5,1 млрд (около 1,4 триллиона гривен), в восточном - $4,5 млрд (около 1,26 триллиона гривен).

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео, на котором видно. что творилось в Суэцком канале в четверг, 25 марта.