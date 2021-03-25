Заблокированный контейнеровозом Суэцкий канал сняли на видео: что там творится 25 марта

Продолжается эпопея с контейнеровозом Ever Given, застрявшим в водах Суэцкого канала. В сети появилось видео судна, заблокировавшего проход другим кораблям.

Видео выложили на telegram-канале российского информационного ресурса "Известия".

"Ever Given сел на мель во вторник, вскоре после того как прибыл в канал из Красного моря. Он направлялся из Китая в нидерландский порт Роттердам. Движение по водному пути в Египте перекрыто в обоих направлениях. Спасательная операция продолжается", - написали авторы канала.

Сам 400-х метровый контейнеровоз сел на мель еще во вторник, 23 марта. Судно перекрыло движение 16-ти нефтяным танкерам, что уже привело к резкому скачку мировых цен на нефть на 3%. Если движение судов не будет возобновлено в ближайшее время, цена на нефть продолжит расти и дальше.

Кроме того, контейнеровоз Ever Given превратился в героя мэмов в глобальной сети Интернет. Над судном, попавшим в нелёгкую ситуацию, потешаются блогеры с разных уголков земного шара.