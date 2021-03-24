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На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз

На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
Обновлено 22:32 Сегодня Телеграф фото: CNN

Для того чтобы разблокировать Суэцкий канал в Египте, который был заблокирован большим контейнеровозом Ever Given может понадобиться в худшем случае неделя.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на старшего пилота канала в Управлении Суэцкого канала, который уточнил, что разблокировать его "технически очень сложно" и может потребоваться несколько дней.

"Если метод разблокироки будет неправильным, то это может занять неделю, а если все будет сделано правильно - может потребоваться два дня. Но если бы метод был бы правильным, то канал разблокировали бы еще вчера", - сказал он.

Чиновник также уточнил, что из-за повреждений Ever Given вряд ли сможет сейчас отправиться в плавание, и, вероятно, его нужно будет отбуксировать до ближайшей стоянки, расположенной в 30 километрах к северу. После этого он, вероятно, будет отбуксирован с грузом в ближайший порт.

Также по его словам, "в настоящее время количество ожидающих судов может достигнуть 100, и со временем оно будет увеличиваться".

"Ожидается, что нарушение судоходства вызовет скопление судов, что обычно требует двух-трех дней для восстановления порядка движения", - добавил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее Египет объявил о планах строительства железной дороги, которая будет альтернативой Суэцкому каналу.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

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Суэцкий канал, Ever Given, Evergreen.
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