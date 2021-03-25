Стало известно, сколько нефти и нефтепродуктов заблокировано в Суэцком канале

Авария 400-метрового контейнеровоза Ever Giver в Суэцком канале привела к блокировке движения 16 танкеров. На борту заблокированных суден находится 870 000 тонн сырой нефти и 670 000 тонн чистой нефти, в то числе бензин и дизельное топливо.

Огромный затор уже привел к повышению цен на нефть Brent на 3%. Всего из-за ЧП под угрозой оказалось движение десятков судов перевозящих 13 миллионов баррелей нефти, пишет Reuters.

"Это похоже на огромного кита, выброшенного на берег. Это огромная масса на песке. Возможно, нам придется работать с комбинацией снижения веса за счет удаления контейнеров, нефти и воды с корабля, буксиров и выемки песка", – заявил Питер Бердовски, гендиректор компании Boskalis, которая оказывает услуги по строительству и обслуживанию морской инфраструктуры на международном уровне.

По данным The Guardian если пробка на канале будет еще несколько дней, - это приведет к росту цен на нефть и морские контейнерные перевозки подорожают. Отметим, каждый день через Суэцкий канал проходит примерно 30% мирового объема морских контейнеров, что составляет около 12% общего объема всей мировой торговли.

Напомним, контейнеровоз Ever Givene уже превратился в интернет-мем.