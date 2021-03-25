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Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз стал мемом в сети

Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз стал мемом в сети
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф

Контейнеровоз Ever Given, который во вторник, 23 марта, сел на мель в Суэцком канале и заблокировал судоходство между Средиземным и Красными морями, вызвал ажиотаж в глобальной сети Интернет. Злополучное судно стало фигурантом  ряда юмористических картинок.

Сейчас в сети публикуют различные коллажи, где обыгрывают тему огромных размеров корабля и невозможность вытащить его из канала.

 

Судя по данным ресурса Vesselfinder, работы по разблокированию канала продолжаются. Контейнервоз "Ever Given" по состоянию на 11:00 (по киевскому времени) находится в окружении буксиров.

карта

Стоит отметить, что авария судна принесла большие проблемы всем кораблямм, совершающим плавание в тех водах. Так, по данным международной системы позиционирования суден (AIS), в районе канала на подходах к нему уже сосредоточилось как минимум 150 кораблей из разных стран. Среди них американские, оманские, саудовские и российские танкеры с нефтью. По мнению специалистов, для окончательной разблокировки канала может понадобиться целая неделя.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Египет, Суэцкий канал, Затор, Контейнеровоз, Сел на мель.
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