Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз стал мемом в сети

Контейнеровоз Ever Given, который во вторник, 23 марта, сел на мель в Суэцком канале и заблокировал судоходство между Средиземным и Красными морями, вызвал ажиотаж в глобальной сети Интернет. Злополучное судно стало фигурантом ряда юмористических картинок.

Сейчас в сети публикуют различные коллажи, где обыгрывают тему огромных размеров корабля и невозможность вытащить его из канала.

Me trying to turn my life around #SUEZ pic.twitter.com/dlnQqHNdtg

— Formerly Known as ALT-immigration (@ALT_uscis) March 24, 2021