Скачать
Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Холодная война" уже идет: генерал рассказал, как можно остановить Россию
"Холодная война" уже идет: генерал рассказал, как можно остановить Россию
В Украине установлен рекорд по числу новых случаев коронавируса с начала года: данные на 25 марта
В Украине установлен рекорд по числу новых случаев коронавируса с начала года: данные на 25 марта
ГБР взялось за Азарова из-за "Харьковских соглашений"
ГБР взялось за Азарова из-за "Харьковских соглашений"
Коммунальщик на грузовике таранил легковушку и ездил по встречке в Киеве: его поступку нашлось объяснение (видео)
Коммунальщик на грузовике таранил легковушку и ездил по встречке в Киеве: его поступку нашлось объяснение (видео)

Пробка никуда не исчезла: что происходит в заблокированном Суэцком канале сегодня (карта)

Пробка никуда не исчезла: что происходит в заблокированном Суэцком канале сегодня (карта)
09:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Огромный контейнеровоз Ever Given, который 23 марта заблокировал движение по Суэцкому каналу в Египте продолжает его блокировать и на данный момент.

Об этом в четверг 25 марта сообщили Marine Traffic. 

Власти Египта планируют построить железную дорогу как альтернативу Суэцкому каналу

Контейнеровоз сел на мель, что привело к блокировке движения кораблей по всем каналу. На карте ситуации, которая на данный момент сложилась в канале видно, как множество суден скопились вблизи перекрытого участка и ожидают освобождения прохода.

Скриншот карты ситуации в Суэцком канале по состоянию на 8:00 утра четверга, 25 марта:

скрин

Сообщалось, что 24 марта экскаватор и бульдозер продолжали раскопку выпуклостей в носу судна, которым оно воткнулось в берег канала. Но попытка повернуть судно параллельно берега пока закончилась провалом. Работы должны продолжить 25 марта.

По данным международной системы позиционирования суден (AIS), в самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном море скопилось по меньшей мере 150 судов. В их числе американские, оманские, саудовские и российские танкеры с нефтью.

Стоит напомнить, что для разблокировки Суэцкого канала в Египте может понадобиться в худшем случае неделя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 383

Все по теме:

Суэцкий канал, Ever Given.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко
02 Азаров обиделся на Зеленского из-за подозрения в госизмене
03 На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
04 Мошенникам из Киева назначили беспрецедентный залог в 325 миллионов: что они натворили (фото)
05 Данилов заговорил о введении всеукраинского локдауна: чего ожидать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко
Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко
На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
В ОРДЛО все рухнет, без Запада не обойтись: генерал озвучил прогноз по будущему Донбасса
В ОРДЛО все рухнет, без Запада не обойтись: генерал озвучил прогноз по будущему Донбасса
Какой праздник 25 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 25 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь