Пробка никуда не исчезла: что происходит в заблокированном Суэцком канале сегодня (карта)

Огромный контейнеровоз Ever Given, который 23 марта заблокировал движение по Суэцкому каналу в Египте продолжает его блокировать и на данный момент.

Об этом в четверг 25 марта сообщили Marine Traffic.

Контейнеровоз сел на мель, что привело к блокировке движения кораблей по всем каналу. На карте ситуации, которая на данный момент сложилась в канале видно, как множество суден скопились вблизи перекрытого участка и ожидают освобождения прохода.

Скриншот карты ситуации в Суэцком канале по состоянию на 8:00 утра четверга, 25 марта:

Сообщалось, что 24 марта экскаватор и бульдозер продолжали раскопку выпуклостей в носу судна, которым оно воткнулось в берег канала. Но попытка повернуть судно параллельно берега пока закончилась провалом. Работы должны продолжить 25 марта.

По данным международной системы позиционирования суден (AIS), в самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном море скопилось по меньшей мере 150 судов. В их числе американские, оманские, саудовские и российские танкеры с нефтью.

Стоит напомнить, что для разблокировки Суэцкого канала в Египте может понадобиться в худшем случае неделя.