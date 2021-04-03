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Египтяне готовят "парад мумий": когда и где можно будет увидеть грандиозное зрелище

Египтяне готовят "парад мумий": когда и где можно будет увидеть грандиозное зрелище
Обновлено 08:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В субботу, 3 апреля в Каире состоится грандиозное событие - так называемый "Золотой парад Фараонов", где 22 египетские мумии королевских династий - 18 королей и четыре королевы - будут перенесены из старого Египетского музея на площади Тахрир в мавзолей в Музее египетской цивилизации в районе Фустат.

Об этом сообщает ВВС.

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Отмечается, что мумии будут перенесены в хронологическом порядке их правления - от правителя 17-й династии Секененре Таа II до Рамзеса IX, правившего в 12 веке до нашей эры.

 
 
 
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Одна из главных достопримечательностей - король Рамзес II, самый известный фараон Нового царства, правивший 67 лет и запомнившийся подписанием первого известного мирного договора. Другая - царица Хатшепсут, или первейшая из благородных дам. Она стала правительницей, хотя по обычаям ее времени женщины не становились фараонами. Мумии были размещены в легендарном Египетском музее и на протяжении последнего столетия посещались туристами со всего мира.

 
 
 
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Каждую мумию установят на украшенном транспортном средстве, оснащенном специальными амортизаторами и окруженном кортежем, включая копии боевых колесниц, запряженных лошадьми. Ожидается, что толпы любопытных египтян выстроятся вдоль улиц, чтобы стать свидетелями исторической процессии древних правителей своей страны через столицу Каир.

 
 
 
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"Золотой парад Фараонов", который начнется в субботу в 18.00, будет транслироваться онлайн. Новые экспонаты теперь будут представлены широкой публике с 18 апреля.

Напомним, что недавно в Египте произошла череда бедствий. Только на прошлой неделе десятки человек погибли в результате крушения поезда в Сохаге.

Затем, когда подготовка к "переселению" мумий шла полным ходом, Суэцкий канал был заблокирован грузовым судном MS Ever Given почти на неделю.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Египет, Каир, Мумии, парады.
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