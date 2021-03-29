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Движение по Суэцкому каналу возобновили: появилось видео, как Ever Given продолжил свой путь

Движение по Суэцкому каналу возобновили: появилось видео, как Ever Given продолжил свой путь
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Огромный контейнеровоз Ever Given, который причинил транспортный коллапс в Суэцком канале, наконец освободили.  

Об этом сообщает Reuters. 

После того, как судно сняли с мели, в Управлении Суэцкого канала (SCA) торжественно заявили, что движение по одной из крупнейших транспортных артерий мира вновь возобновлено. 

400-метровый сухогруз из-за сильного ветра сел на мель 23 марта, тем самым перекрыв собой проход для всех остальных судов. 

На этих выходных, после подготовительных работ по дноуглублению, было предпринято две попытки освободить корабль. Его спасением занималась команда специалистов нидерландской компании Smit Salvage. Всего было задействовано более десяти буксиров, а также удалено около 30 тысяч кубических метров песка. 

Судно будет перемещено во внутренне озеро в канале, где его осмотрят на предмет повреждений. Сообщений о загрязнении или повреждении груза не поступало. 

Тем временем. в очереди на прохождение канала стоит 369 судов, среди них танкеры и контейнеровозы. В SCA предполагают, что после разблокирования канала по нему смогут проходить до сотни кораблей в день. Однако, из-за загруженности маршрута, на полное устранение перебоев в поставках грузов могут уйти недели или месяцы. 

Ever Given

Через Суэцкий канал проходит примерно 30% мирового объема морских контейнеров, что составляет около 12% общего объема всей мировой торговли. Для мировой экономики коллапс в Суэцком канале обходился почти в $10 млрд ежедневно.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Египет, Суэцкий канал, Ever Given.
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