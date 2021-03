Движение по Суэцкому каналу возобновили: появилось видео, как Ever Given продолжил свой путь

Огромный контейнеровоз Ever Given, который причинил транспортный коллапс в Суэцком канале, наконец освободили.

Об этом сообщает Reuters.

После того, как судно сняли с мели, в Управлении Суэцкого канала (SCA) торжественно заявили, что движение по одной из крупнейших транспортных артерий мира вновь возобновлено.

400-метровый сухогруз из-за сильного ветра сел на мель 23 марта, тем самым перекрыв собой проход для всех остальных судов.

На этих выходных, после подготовительных работ по дноуглублению, было предпринято две попытки освободить корабль. Его спасением занималась команда специалистов нидерландской компании Smit Salvage. Всего было задействовано более десяти буксиров, а также удалено около 30 тысяч кубических метров песка.

Судно будет перемещено во внутренне озеро в канале, где его осмотрят на предмет повреждений. Сообщений о загрязнении или повреждении груза не поступало.

#EVERGIVEN is leaving the #Suezcanal southern lane heading to the Great Bitter Lakes, navigation traffic will be resumed soon in the Canal. pic.twitter.com/L52quYXVLx

— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) March 29, 2021