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"Рекорд по выпучиванию глаз": Дмитрий Комаров познакомился с уникальным парнем из Пакистана (фото, видео)

"Рекорд по выпучиванию глаз": Дмитрий Комаров познакомился с уникальным парнем из Пакистана (фото, видео)
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram Дмитрия Комарова

В субботу, 27 марта, в 18:20 на телеканале "1+1" покажут новый эпизод экстремальной тревел-передачи "Світ навиворіт", в которой бессменный ведущий Дмитрий Комаров, показавший мобильную "студию" звукозаписи, и оператор Александр Дмитриев познакомят зрителей с уникальным парнем из Пакистана.

На своей личной странице в Инстаграме телеведущий анонсировал новый выпуск авторского проекта.

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После длительной экспедиции по горной части страны команда "Світу навиворіт" отправилась в город Лахор. Именно в этом месте они встретили дружелюбного 18-летнего парня Ахмеда, который работает доставщиком еды. На первый взгляд ничего особенного, если бы не талант пакистанца эффектно выпучивать глаза. Каждый, кому он доставляет заказ, получает бонус в виде селфи.

Комаров рассказывает, что Ахмед никогда не обращался с этим к врачу, ведь семья парня бедная, а кормилец он единственный.

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"Он учится в школе, а потом развозит заказы, чтобы прокормить родителей и брата. Невероятно добрый и открытый, честный и правильный. Мечтает стать звездой и получить мировой рекорд по выпучиванию глаз", - поделился Дмитрий.

Телеведущий также отметил, что перед тем, как отправится в Пакистан, он читал и слушал в основном про агрессивных террористов, но позже Дмитрий разрушил подобный миф: "Когда приехал - встретил тысячи замечательных гостеприимных людей, с которыми продолжаю вас знакомить".

Напомним, что благодаря путешествию по Пакистану Дмитрий Комаров стал одним из членов команды золотоискателей.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Мир наизнанку, Дмитрий Комаров, Александр Дмитриев, Світ навиворіт.
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