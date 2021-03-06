В Австралии нашли способ интересно путешествовать, не вылетая за границу

Из-за пандемии коронавируса, жителям Австралии запретили покидать страну, однако авиаперевозчик Qantas придумал, как можно мотивировать людей пользоваться авиатранспортом.

Как сообщает CNN, компания запустила услугу под названием "Таинственный рейс".

Услугой смогут воспользоваться жители Брисбена, Сиднея и Мельбурна, а рейсы запланированы на 27 марта, 18 апреля и 1 мая соответственно.

В каждом рейсе Boeing 737 смогут забронировать места 120 человек, а полет будет длиться около двух часов. Таким образом пассажиры смогут отправиться в полет в 7 утра, а вернуться уже вечером.

При этом путешественникам не будут сообщать, куда именно отправляется их самолет, вплоть до момента снижения к загадочному месту. Впрочем, траектория все равно будет отображаться на мониторах самолета, так что пассажиры могут попытаться угадать, куда они летят.

Сообщается, что полеты будут включать несколько облетов на малых высотах ключевых ориентиров по маршруту.

Авиакомпания дала ряд подсказок пассажирам "таинственных рейсов".

Например, рейсы из Брисбена предложат "идеальный отпуск" для тех, кто любит деревенское гостеприимство, изысканные блюда и вино, а также отдых на свежем воздухе. Рейсы из Сиднея будут направляться в тропики, что сделает его идеальным путешествием для тех, кто любит "обедать на пляже". Рейс из Мельбурна подойдет любителям активного отдыха, изысканной еды и вина, а также региональных фермерских рынков.

Пакеты "все включено" будут стоить 737 австралийских долларов (15,7 тысяч гривен) для эконом-класса и 1570 (33,4 тысячи гривен) для бизнесс-класса.

Напомним, в сентябре 2020 года тайваньская компания Tigerair Taiwan запустила для своих клиентов услугу "полета в никуда".