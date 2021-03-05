"Где работать в удовольствие": ТОП-10 самых желанных стран и городов мира для рабочего переезда

Глобальный опрос показал, что Канада в настоящее время считается наиболее желанным местом для иностранных работников, когда дело доходит до выбора страны для переезда.
Об этом свидетельствуют данные опроса 209 тысяч человек в 190 странах, цель которого - выяснить, переедут ли респонденты в другую страну по работе и при каких обстоятельствах, передает "CNBC".
Лучшие страны для переезда на работу:
Лучшие города для переезда на работу:
По словам авторов исследования, США "пострадали от непоследовательной реакции на пандемию, принятия более националистической политики и социальных волнений".
Между тем, они заявили, что Канада и Австралия стали более желательными для переселения, поскольку обе выполнили "гораздо лучшую работу по управлению в пандемию".
"Также считается, что у них лучшие социальные системы и более открытая культура, чем в США", - добавили авторы исследования.
В докладе говорится, что тот факт, что Сингапур и Новая Зеландия вошли в топ-10 стран, наиболее желательных для переезда работников, отражает то, как страны Азиатско-Тихоокеанского региона, по мнению респондентов, также лучше справились с задачей сдерживания коронавируса.
Что касается городов, столица Великобритании Лондон оставалась самым желанным местом в мире для работы, за ней следовала столица Нидерландов Амстердам.
"Слава и размах Британского Содружества придают Лондону ауру, которая помогает ему преодолевать геополитические неопределенности, такие как те, которые окружают Brexit, которые преследовали Великобританию в целом в последние годы", - отмечают авторы отчета.
При этом авторы исследования отмечают, что общее количество работников, заявивших о своем желании переехать в другую страну для работы, упало с момента первого опроса в 2014 году примерно до 50% с 63%.
В отчете отчасти эта тенденция объясняется ограничениями на поездки по всему миру и массовым переходом на удаленную работу, что позволяет людям работать в компании за границей без необходимости переезжать.
Опрос проводился в период с октября по декабрь 2020 года консалтинговой компанией "Boston Consulting Group" и глобальным рекрутинговым альянсом "The Network". Он является частью отчета под названием "Декодирование глобальных талантов, локальных и виртуальных", которое стало третьим исследованием мировых тенденций в области кадровых ресурсов, подготовленным BCG и The Network с 2014 года.