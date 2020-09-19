Коронавирусное безумие: тайваньские туристы совершили "полет в никуда" на расстояние в 2000 километров

Самолет с 120 пассажирами совершил "полет в никуда" на расстояние более 2 000 километров.

Самолет пролетел примерно в 1000 километров к северу от Тайваня, чтобы пассажиры смогли полюбоваться достопримечательностями южнокорейского курортного острова Чеджу, а затем направился обратно в Тайбэй.

Рейс был разработан, чтобы дать людям возможность путешествовать на самолете, когда нет желания или возможности поехать в отпуск за границу из-за коронавируса.

На борту субботнего рейса Tigerair Taiwan было около 120 человек, некоторые из которых были одеты в традиционную корейскую одежду

Перед посадкой пассажиров в аэропорту Тайбэя Таоюань проверяли температуру на наличие симптомов COVID-19.

По данным Ассоциации азиатско-тихоокеанских авиалиний, во время пандемии авиаперевозки в регионе упали на 97,5%.

Экскурсионные полеты также позволяют некоторым пилотам сохранять действующие лицензии.

Другие авиакомпании, такие как Qantas и японская All Nipon Aiways, также увидели возможность продавать "рейсы в никуда" увлеченным путешественникам.

На этой неделе австралийская авиакомпания заявила, что билеты на семичасовой перелет до необжитой местности и Большого Барьерного рифа были распроданы за 10 минут.