"Это для слабых": президент Бразилии призвал не бояться коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал социальную изоляцию "уделом слабых". В его стране от коронавируса умерло более 135 тысяч человек.

"Вы не поддались на эти глупости - "оставайся дома, а за экономику возьмемся позже". Это для слабых. Вирус, я всегда говорил, был реальностью, и мы должны были с этим смириться. Нечего бояться того, чего мы не можем избежать", - сказал Болсонару, выступая в штате Мату-Гросу, сообщает портал G1..

Социальную изоляцию ученые и врачи называют одним из самых эффективных способов сдерживания распространения коронавируса.

Бразилия сейчас находится на третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом - в стране зарегистрировано 4 497 434 случая инфицирования, более 135 тысяч человек умерли.

Как сообщалось, по данным Worldometer, по состоянию на утро 19 сентября в мире зарегистрирован 30 697 861 случай коронавируса, в том числе 956 450 летальных, выздоровели 22 339 980 человек.