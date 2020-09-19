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Суббота, 19.09.2020
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COVID-19 берет свое: в мире зафиксировали наибольший суточный прирост заболевания

COVID-19 берет свое: в мире зафиксировали наибольший суточный прирост заболевания
07:30 Сегодня Телеграф
В мире фиксируют наибольшее количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки с начала пандемии.

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. Вчера, 18 сентября, заболевание было обнаружено у 314 000 человек. Умерло в этот день 5455 пациентов.

Об этом гласят данные сайта Worldometer.

Отмечается, что в 213 странах обнаружили 314 097 случаев заражения коронавируса. В частности 51 000 больных в странах Европы.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Европейские антирекордсмены по COVID-19: 

  • Франция,
  • Россия,
  • Испания, 
  • Британия,
  • Украина.

По состоянию на вечер вчерашнего дня в мире зафиксировано 30,7 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 22 миллиона человек. 956 350 пациентов умерли.

Какие маски защищают от COVID-19 больше всего

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Напомним, ученые из Коста-Рики разрабатывают лекарство от COVID-19 на основе антител лошадей.

Во время исследований животным ввели образованные в лабораторных условиях белки SARS-CoV-2. При этом трое из лошадей получили лишь определенную долю белка, другие — комбинацию из четырех белков коронавируса.

После четырех прививок, вводившихся каждые две недели, у лошадей выработался нужный уровень антител.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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