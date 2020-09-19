COVID-19 берет свое: в мире зафиксировали наибольший суточный прирост заболевания

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. Вчера, 18 сентября, заболевание было обнаружено у 314 000 человек. Умерло в этот день 5455 пациентов.
Об этом гласят данные сайта Worldometer.
Отмечается, что в 213 странах обнаружили 314 097 случаев заражения коронавируса. В частности 51 000 больных в странах Европы.
Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:
Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.
Европейские антирекордсмены по COVID-19:
По состоянию на вечер вчерашнего дня в мире зафиксировано 30,7 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 22 миллиона человек. 956 350 пациентов умерли.
Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.
Напомним, ученые из Коста-Рики разрабатывают лекарство от COVID-19 на основе антител лошадей.
Во время исследований животным ввели образованные в лабораторных условиях белки SARS-CoV-2. При этом трое из лошадей получили лишь определенную долю белка, другие — комбинацию из четырех белков коронавируса.
После четырех прививок, вводившихся каждые две недели, у лошадей выработался нужный уровень антител.