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Пятница, 18.09.2020
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Какие маски защищают от COVID-19 больше всего

Какие маски защищают от COVID-19 больше всего
Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Ученые рассказали, что самодельные маски из хлопка могут обезопасить от заражения коронавирусной инфекцией на 99,9%.

Исследование показало, что самодельные хлопковые маски предотвращают попадание в атмосферу 99,9% аэрозольных частиц с коронавирусом при кашле или разговоре. Однако полноценные хирургические маски обеспечивают защиту на уровне 100%.

Появились новые доказательства того, что ношение масок предотвращает передачу заражённых вирусом аэрозольных частиц от инфицированного человека к другим людям. Новое исследование показало, что самодельные хлопковые маски предотвращают выброс в воздух 99,9% аэрозольных частиц, содержащих коронавирус, при кашле или разговорах. При этом медицинские хирургические маски предотвращают выброс 100% таких частиц.

Тесты продемонстрировали, что стоящий на расстоянии чуть более двух метров от зараженного без маски человек в тысячу раз больше рискует подцепить от него вирус, чем если зараженный носит маску и даже стоит в два раза ближе. Самое главное - однослойные маски из хлопка, изготовленные вручную, обеспечивают это тысячекратное снижение риска передачи вируса, как выяснили ученые из Университета Эдинбурга.

Ответственность на каждом из нас: Ношение маски в публичных местах имеет много полезных эффектов

Их открытие в очередной раз демонстрирует важность использования медицинских масок в публичных местах. В первую очередь эти маски нужны людям с COVID-19, которые переносят болезнь без симптомов или в легкой форме. Сами они не знают о том, что представляют опасность для окружающих даже при дыхании и разговоре. Многие исследования показывали, что обязательное ношение масок приводит к резкому снижению числа заболевших COVID-19, пишет The Daily Mail.

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Все по теме:

Маски, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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