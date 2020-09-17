"Лошадки от коронавируса": ученые разрабатывают новое лекарство от COVID-19

Ученые из Коста-Рики разрабатывают лекарство от COVID-19 на основе антител лошадей.

Во время исследований животным ввели образованные в лабораторных условиях белки SARS-CoV-2. При этом трое из лошадей получили лишь определенную долю белка, другие — комбинацию из четырех белков коронавируса.

После четырех прививок, вводившихся каждые две недели, у лошадей выработался нужный уровень антител.

На фармацевтическом заводе исследователи выделили антитела и очистили их, чтобы получить терапевтический состав для испытаний на людях. Всего на предприятии произвели тысячу флаконов очищенных конских антител объемом по 10 мл. Половина из них имела защиту против спайк-белка, другая содержала четыре белка, присутствующих в коронавирусе.

По словам ведущего исследователя проекта, микробиолога в Институте Клодомиро Пикадо Альберто Алапе Хирона, один флакон с антителами лошадей будет стоить порядка $100, а препараты на основе антител человека — в 10 раз дороже.

Всего один флакон объемом 10 мл содержит примерно в 80 раз больше антител, чем можно найти в 800 мл плазмы выздоравливающего, то есть плазмы, предоставленной кем-то, кто преодолел инфекцию SARS-CoV-2 - Алапе Хирона, ведущий исследователь проекта, микробиолога в Институте Клодомиро Пикадо Альберто.