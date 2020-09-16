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"Технология реальна и ее можно использовать": генетически измененные животные могут стать "суррогатными отцами"

"Технология реальна и ее можно использовать": генетически измененные животные могут стать "суррогатными отцами"
Обновлено 02:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
Ученые использовали инструмент редактирования генов для создания животных, которые могут стать "суперпапами" или "суррогатными отцами".

Об этом сообщает BBC cо ссылкой на опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследование.

Свиньи, козы, крупный рогатый скот и мыши производят сперму, несущую генетический материал животных-доноров. Исследователи использовали высокотехнологичный инструмент для редактирования генов, чтобы отключить ген мужской фертильности у эмбрионов животных. В итоге животные родились бесплодными, но начали производить сперму после инъекции продуцирующих сперму клеток от животных-доноров.

Такая методика позволит суррогатным самцам производить потомство, несущее генетический материал ценных элитных животных, таких как призовые быки, объясняют ученые.

Они добавили, что это будет шагом к генетическому улучшению животноводства для улучшения производства продуктов питания.

Профессор Джон Оатли из Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Вашингтон завила, что новое открытие может оказать серьезное влияние на решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности во всем мире.

Учеными уже было подтверждено, что у суррогатных производителей есть активная донорская сперма. А у подопытных мышей родилось здоровое потомство, несущее гены донора спермы. Более крупных животных новым способом пока не разводили. Но профессор Брюс Уайтлоу из Института Рослина при Эдинбургском университете уже заявил, что исследование предоставило убедительное доказательство концепции.

"Это показывает миру, что эта технология реальна. Ее можно использовать, — подчеркнул он. — Теперь мы должны решить, как лучше всего использовать ее продуктивно, чтобы накормить наше растущее население".

По мнению исследователей, новая технология размножения также может помочь в сохранении исчезающих видов.

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Например, можно использовать замороженную сперму носорога для восстановления вида, находящегося под угрозой исчезновения. Однако ученые предупреждают, что скорость, с которой новый метод может быть введен в действие, зависит от политиков.

Еще нет разрешения на употребление человеком генетически отредактированного домашнего скота — из-за опасений по поводу безопасности продукции, этики и благополучия животных.

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Биология, Генная инженерия.

Автор:

Телеграф
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