"Проследите, чтобы после смерти Табанюка не погибло дело его жизни": Комаров обратился к властям после авиакатастрофы на Коломыи

Известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров прокомментировал гибель своего друга - пилота Игоря Табанюка, который 28 июля на легкомоторном спортивном самолете WT-10 Advantic рухнул на жилой дом с тремя пассажирами-иностранцами на Прикарпатье близ села Шепаровцы Коломыйского района. Комаров скорбит за погибшим товарищем и просит, чтобы аэродром ни в коем случае не прекращал свою роботу, ведь он был делом жизни его товарища.

Об этом Комаров написал на странице в Facebook.

"Трагедия. Сегодня погиб Игорь Табанюк. Авиакатастрофа. Причина неизвестна. Мне сложно писать и говорить.

Игорь был другом. Он - один из лучших пилотов Украины. Человек, который всю свою жизнь, время, силы и энергию отдал авиации. Её развитию. Человек, который за свои деньги возродил аэродром в Коломые из руин, открыл летную школу, проводил праздники для всех желающих.

Мы виделись 10 июня на фестивале, который Игорь традиционно проводил после Ивана Купала. Снимали, как Игорь реализовал мечту героев нашей программы. На аэродроме были сотни счастливых людей, сверкающих детских глаз. Это был настоящий праздник, Игорю были благодарны абсолютно все. Прилетели самолеты практически со всех городов Украины, и даже из Европы.

13 июля Игорю исполнилось 60 лет. На прошлой неделе мы созванивались. Игорь был настроен очень оптимистично, все планы были связаны с аэродромом. Он очень мечтал превратить Коломыю в центр туризма, сделать одними из ворот в украинские Карпаты для всего мира.

Игорь и еще 3 человека погибли. Мой телефон разрывается, пообщался с очень многими пилотами. Они едины во мнении: если Табанюк не смог справиться с этой ситуацией - она была неисправимой. Он 40 лет за штурвалом.

Что произошло, покажет расследование.

Последний год у Игоря был тяжелый. Аэродром, дело его жизни, пытались "отжать".

Я обращаюсь к руководству города и страны - пожалуйста, проследите, чтобы после смерти Табанюка не погибло дело его жизни - аэродром. Игорь сделал очень много, возродил объект с нуля. Аэродром обязан жить дальше. Обращаюсь к меру Коломыи - вы прекрасно знаете, как Игорь пытался спасти аэродром. Этот аэродром ОБЯЗАН БЫТЬ НАЗВАН именем Игоря Табанюка. Коллеги-журналисты, прошу помочь и следить за ситуацией.

Скорбим.

Соболезнования родственникам погибших.

В профиле фильм "Небо", который мы с Игорем сделали ко Дню Независимости Украины.

Вечная память, Игорь Петрович...

P.S. Есть видео падения. Штопор. Могу предположить, что это:

1) отказ управления, техники

2) потеря сознания, приступ

3) вмешательство в управление пассажиром

Игорь, будучи в сознании, скорость потерять не мог. Исключено. Многие пилоты предполагаю так.

Важно провести детальное расследование".

Ранее "Телеграф" публиковал видео с момента крушения самолёта на Прикарпатье, где погибли четыре человека - пилот Игорь Табанюк, два американца и один британец.