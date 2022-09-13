"Так ось куди він подівся": український ведучий веде розважальне шоу в росії у розпал війни (фото, відео)

У соцмережах вже добре "проїхалися" по ексревізору

Ведучий Вадим Абрамов, який народився в Києві та широку популярність набув завдяки проекту "Ревізор" на "Новому каналі", зараз працює на російському телебаченні. Наприкінці серпня в ефір вийшло розважальне шоу, яке веде Абрамов.

Колишню сторінку Абрамова в Instagram видалено і публічно про повномасштабне вторгнення він не висловлювався. У соцмережах обурилися вчинку українця, який розважає російських глядачів, допоки їхні співвітчизники знищують міста України та вбивають мирних мешканців.

Так, 41-річний Вадим Абрамов – ведучий передачі "Чотири дачі" на російському телеканалі "П’ятниця". Прем’єра відбулася 27 серпня 2022 року. В Україні уродженець Києва розпочинав кар’єру з діджейства й театральної сфери. Перший успіх робив на каналі "MTV Україна", але велику популярність отримав лише після проекту "Ревізор" (Абрамов прийшов на зміну Ользі Фреймут). Тепер же ведучий їздить не з інспекціями містами України, а відвідує дачі росіян. До речі, це не перший досвід роботи Абрамова у країні-агресорі. Так, у 2013 році він вів комедійне шоу "Шафа" зі Світланою Пермяковою на тій же "П’ятниці".

Кадр проекту "Чотири дачі". Скріншот

У мережі українці обурилися, що Абрамов не тільки публічно не висловлювався про повномасштабну агресію рф щодо його рідної країни, а й будує кар’єру на російському ТБ. Користувач gopatsa у TikTok опублікував ролик про нинішню діяльність Абрамова. У коментарях українці, м’яко кажучи, шоковані: "Зрадник", "Зрада". Пишуть, що ведучий і раніше їм не подобався. А також коментатори зазначають, що, мовляв, тепер зрозуміло, куди подівся Абрамов, про якого давно не було чути.

Коментатори обурені вчинком Абрамова

Варто зазначити, що на телеканалі "П’ятниця" до 24 лютого виходило тревел-шоу Дмитра Комарова, проте українець з перших днів висловив підтримку своїй рідній країні та приїжджає до прифронтових міст. У росії ж Комарова оголосили " ворогом народу ".

Раніше "Телеграф" розповідав, що співачка Світлана Лобода, яка довгі роки виступала в рф, зізналася, що дуже винна. Водночас вона пояснила, чому не переходить на українську, а продовжить говорити та співати російською мовою.