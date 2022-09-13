"Так ось куди він подівся": український ведучий веде розважальне шоу в росії у розпал війни (фото, відео)
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У соцмережах вже добре "проїхалися" по ексревізору
Ведучий Вадим Абрамов, який народився в Києві та широку популярність набув завдяки проекту "Ревізор" на "Новому каналі", зараз працює на російському телебаченні. Наприкінці серпня в ефір вийшло розважальне шоу, яке веде Абрамов.
Колишню сторінку Абрамова в Instagram видалено і публічно про повномасштабне вторгнення він не висловлювався. У соцмережах обурилися вчинку українця, який розважає російських глядачів, допоки їхні співвітчизники знищують міста України та вбивають мирних мешканців.
Так, 41-річний Вадим Абрамов – ведучий передачі "Чотири дачі" на російському телеканалі "П’ятниця". Прем’єра відбулася 27 серпня 2022 року. В Україні уродженець Києва розпочинав кар’єру з діджейства й театральної сфери. Перший успіх робив на каналі "MTV Україна", але велику популярність отримав лише після проекту "Ревізор" (Абрамов прийшов на зміну Ользі Фреймут). Тепер же ведучий їздить не з інспекціями містами України, а відвідує дачі росіян. До речі, це не перший досвід роботи Абрамова у країні-агресорі. Так, у 2013 році він вів комедійне шоу "Шафа" зі Світланою Пермяковою на тій же "П’ятниці".
У мережі українці обурилися, що Абрамов не тільки публічно не висловлювався про повномасштабну агресію рф щодо його рідної країни, а й будує кар’єру на російському ТБ. Користувач gopatsa у TikTok опублікував ролик про нинішню діяльність Абрамова. У коментарях українці, м’яко кажучи, шоковані: "Зрадник", "Зрада". Пишуть, що ведучий і раніше їм не подобався. А також коментатори зазначають, що, мовляв, тепер зрозуміло, куди подівся Абрамов, про якого давно не було чути.
Варто зазначити, що на телеканалі "П’ятниця" до 24 лютого виходило тревел-шоу Дмитра Комарова, проте українець з перших днів висловив підтримку своїй рідній країні та приїжджає до прифронтових міст. У росії ж Комарова оголосили " ворогом народу ".
Раніше "Телеграф" розповідав, що співачка Світлана Лобода, яка довгі роки виступала в рф, зізналася, що дуже винна. Водночас вона пояснила, чому не переходить на українську, а продовжить говорити та співати російською мовою.