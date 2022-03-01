Укр

Российским номерам – нельзя: Украина отключила связь оккупантам

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Российские номера в Украине теперь заблокированы Новость обновлена 01 марта 2022, 00:40
Российские номера в Украине теперь заблокированы

Российские военные "отжимают" мобильные телефоны у местных жителей

Российские оккупанты в Украине, которые пять дней наступают на украинские земли, остались без телефонной связи. Как передает "Телеграф", об этом сообщает Госспецсвязи в своем Телеграмм-канале во вторник, 1 марта.

Так, украинские операторы заблокировали доступ телефонов с российскими номерами в сети. Это способствует проблемам со связью среди российских захватчиков.

В то же время, российские военные начинают отбирать телефоны у граждан.

Поэтому в ведомстве призвали украинцев быть бдительными. Если наемники Путина украли ваш телефон, то как можно скорее проинформируйте вашего телефонного оператора о похищении и попросите оперативно заблокировать телефон. Для этого свяжитесь с вашим оператором через знакомых или воспользуйтесь стационарным устройством.

Напомним, украинские хакеры взломали сайт Кремля. Благодаря этому в доступе оказались данные многих персон – от российских топ-чиновников до журналистов-пропагандистов. В частности речь идет о широком списке мобильных номеров.

Ранее "Телеграф" сообщал, как отличить вражеский вертолет от украинского. Россияне обычно окрашивают познавательные знаки на вертолетах, однако есть нюансы, которые помогут украинцу распознать опасный вертолет.

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#Телефон #Номер #Мобильный
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