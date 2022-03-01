Российским номерам – нельзя: Украина отключила связь оккупантам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 119
Российские военные "отжимают" мобильные телефоны у местных жителей
Российские оккупанты в Украине, которые пять дней наступают на украинские земли, остались без телефонной связи. Как передает "Телеграф", об этом сообщает Госспецсвязи в своем Телеграмм-канале во вторник, 1 марта.
Так, украинские операторы заблокировали доступ телефонов с российскими номерами в сети. Это способствует проблемам со связью среди российских захватчиков.
В то же время, российские военные начинают отбирать телефоны у граждан.
Поэтому в ведомстве призвали украинцев быть бдительными. Если наемники Путина украли ваш телефон, то как можно скорее проинформируйте вашего телефонного оператора о похищении и попросите оперативно заблокировать телефон. Для этого свяжитесь с вашим оператором через знакомых или воспользуйтесь стационарным устройством.
Напомним, украинские хакеры взломали сайт Кремля. Благодаря этому в доступе оказались данные многих персон – от российских топ-чиновников до журналистов-пропагандистов. В частности речь идет о широком списке мобильных номеров.
Ранее "Телеграф" сообщал, как отличить вражеский вертолет от украинского. Россияне обычно окрашивают познавательные знаки на вертолетах, однако есть нюансы, которые помогут украинцу распознать опасный вертолет.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-