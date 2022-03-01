Російським номерам – зась: Україна відключила зв’язок окупантам
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Російські військові "віджимають" мобільні телефони у місцевих мешканців
Російські окупанти в Україні, які п’ять днів наступають на українські землі, залишилися без телефонного зв’язку. Як передає "Телеграф", про це повідомляє Держспецзв’язку в своєму Телеграм-каналі у вівторок, 1 березня.
Так, українські оператори заблокували доступ телефонів з російськими номерами до мережі. Це сприяє проблемам із зв'язком серед російських загарбників.
Разом із цим, російські військові починають відбирати телефони у громадян.
Тож у відомстві закликали українців бути пильними. Якщо найманці Путіна поцупили ваш телефон, то якомога швидше проінформуйте вашого телефонного оператора про викрадення і попросіть оперативно заблокувати телефон. Для цього зв’яжіться з вашим оператором через знайомих або ж скористайтеся стаціонарним пристроєм.
Нагадаємо, українські хакери зламали сайт Кремля. Завдяки цьому в доступі опинилися дані багатьох персон – від російських топ-чиновників до журналістів-пропагандистів. Зокрема йдеться про широкий список мобільних номерів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як відрізнити ворожий гелікоптер від українського. Росіяни зазвичай зафарбовують пізнавальні знаки на вертольотах, однак є нюанси, які допоможуть українцю розпізнати небезпечний гелікоптер.
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