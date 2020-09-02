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Среда, 02.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Очередной антирекорд: В Украине за сутки почти 2500 новых больных

Очередной антирекорд: В Украине за сутки почти 2500 новых больных
Обновлено 09:21 Сегодня Телеграф
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 125 798 заболевших.

В Украине за последние сутки зарегистрировали 2 495 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 125 798.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно этим данным, за сутки умер 51 инфицированный, всего с начала эпидемии летальных случаев 2656.

Статистика коронавируса в Украине на 2.09.2020

По обновленным данным, выздоровели уже 58 817 человек. За последние сутки выздоровели 1 015 пациентов.

Больше всего новых случаев за сутки - в городе Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (203) областях.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая обл - 4109 (+65)
  • Волынская обл - 5589 (+66)
  • Днепропетровская обл - 2454 (+56)
  • Донецкая обл - 1505 (+57)
  • Житомирская обл - 3442 (60)
  • Закарпатская обл - 7697 (+97)
  • Запорожская обл - 1657 (+30)
  • Ивано-Франковская обл - 9522 (+174)
  • Кировоградская обл - 826 (10)
  • Киев - 13878 (+332)
  • Киевская обл - 5842 (+87)
  • Львовская обл - 14907 (+204)
  • Луганская обл - 346 (+26)
  • Николаевская обл - 1320 (+36)
  • Одесская обл - 7697 (+203)
  • Полтавская обл - 832 (24)
  • Ровенская обл - 9396 (+127)
  • Сумская обл - 1571 (+39)
  • Тернопольская обл - 6395 (+201)
  • Харьковская обл - 9640 (+302)
  • Херсонская обл - 424 (24)
  • Хмельницкая обл - 2630 (+111)
  • Черновицкая обл - 10487 (+67)
  • Черкасская обл - 1642 (+48)
  • Черниговская обл - 1990 (+49)

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли. 

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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