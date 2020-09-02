Очередной антирекорд: В Украине за сутки почти 2500 новых больных

В Украине за последние сутки зарегистрировали 2 495 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 125 798.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.
Согласно этим данным, за сутки умер 51 инфицированный, всего с начала эпидемии летальных случаев 2656.
По обновленным данным, выздоровели уже 58 817 человек. За последние сутки выздоровели 1 015 пациентов.
Больше всего новых случаев за сутки - в городе Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (203) областях.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли.