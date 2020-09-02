Очередной антирекорд: В Украине за сутки почти 2500 новых больных

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 125 798 заболевших.

В Украине за последние сутки зарегистрировали 2 495 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 125 798.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно этим данным, за сутки умер 51 инфицированный, всего с начала эпидемии летальных случаев 2656.

По обновленным данным, выздоровели уже 58 817 человек. За последние сутки выздоровели 1 015 пациентов.

Больше всего новых случаев за сутки - в городе Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (203) областях.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 4109 (+65)

Волынская обл - 5589 (+66)

Днепропетровская обл - 2454 (+56)

Донецкая обл - 1505 (+57)

Житомирская обл - 3442 (60)

Закарпатская обл - 7697 (+97)

Запорожская обл - 1657 (+30)

Ивано-Франковская обл - 9522 (+174)

Кировоградская обл - 826 (10)

Киев - 13878 (+332)

Киевская обл - 5842 (+87)

Львовская обл - 14907 (+204)

Луганская обл - 346 (+26)

Николаевская обл - 1320 (+36)

Одесская обл - 7697 (+203)

Полтавская обл - 832 (24)

Ровенская обл - 9396 (+127)

Сумская обл - 1571 (+39)

Тернопольская обл - 6395 (+201)

Харьковская обл - 9640 (+302)

Херсонская обл - 424 (24)

Хмельницкая обл - 2630 (+111)

Черновицкая обл - 10487 (+67)

Черкасская обл - 1642 (+48)

Черниговская обл - 1990 (+49)

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли.