"Врач спросила, смогу ли я сама поставить себе капельницу": волонтер рассказала о борьбе с коронавирусом

Мест в больницах с коронавирусом уже не хватает, заявила волонтер Дана Яровая.

Волонтер и блогер Дана Яровая описала картину по коронавирусу, когда сама столкнулась с болезнью и обстановкой в медицинских учреждениях.

В первые дни с симптомами заболевания Яровой очень хотелось спать и два дня она не могла встать с кровати с температурой. Лишь муж в пятницу заставил поехать в больницу и едва стянул ее с кровати с главным аргументом "Что я буду с тобой делать на выходных, если станет хуже".

Блогер действительно пыталась обратиться к врачу в первые дни, но проблема была в том, что частные клиники отказывались брать ее с такими симптомами и отсылали к семейному врачу. Но проблема была в том, что у Яровой не было декларации.

"Мы пошли просто в амбулаторию на приём к первому врачу, который был свободен, по месту регистрации. Мы сразу подписали декларацию и сразу меня осмотрел врач. После осмотра она сразу мне написала : “підозра на ковід", - написала Яровая. Дальше она описывает все симптомы и процедуру лечения.

В конце блогер и волонтер Дана Яровая призвала всех быть очень осторожными и носить маски:

"Kюди, человеки!!!!! Наденьте маски!!!! Таких латентных п.... ой, ковидников, как я и Лёша, которого катали по Киеву 16 дней, пока не подтвердили ковид, я так понимаю много. А мест в больницах нет. А частные клиники браться за ковид не хотят. А ту статистику которую вам показывает Степанов, это профанация чистой воды, потому что вы должны добавить ещё 10 раз по столько же, а может и больше, чтобы учесть тех , кто ждёт свой пцр 7-10 дней. Или такой же латентный ковидчик, как я, у которого пцр пока отрицательный. И если завтра кто- то из вас, вспомнив этот пост наденет маску перед выходом, я буду считать свою миссию выполненной.

И помните, нет единых признаков ковида, нет тестов на ковид - я их не видела, нет на 100% точного пцр, нет мест в больницах. Пока ещё есть вымученные остатки врачей, которые принимают в день людей в раз 5 больше, чем они могут принять. Есть ещё медсестры, которые вам могут поставить хоть на улице капельницу. Пока есть. А вот с тем, что я наблюдаю 7-й день, я понимаю что через недели 2-3 и этого может не быть.

Берегите себя. Берегите врачей. И уповайте на то, что когда заболеете вы, найдётся врач, который вам поможет".

Ранее в сети показали фото палат киевской больницы, где лечат пациентов с коронавирусом.