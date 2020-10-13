"Пробник референдума" от Зе-команды: пять ключевых "зачем" и "почему"

Главный редактор издания "Телеграф" Ярослав Жаренов назвал причины грядущего "референдума".

За две недели до местных выборов президент Владимир Зеленский ошарашил заявлением - помимо голосования на участках также зададут пять важных вопросов. Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал это "пробником референдума", что вызвало еще больше вопросов.

Попробуем разобраться, зачем вдруг понадобился столь внезапный опрос и почему именно сейчас. Пять главных выводов и пять вопросов в связи с этой ситуацией.

1. Какую юридическую силу будут иметь результаты опроса и зачем он проводится?

Очевидно, с юридической точки зрения это не референдум и подходящие результаты будут иметь вес разве в рамках медийной кампании по продавливанию того или иного решения (например, уступок по Донбассу или подачи воды в Крым). Смею предположить, что проведение опроса обусловлено необходимостью консолидации электората Зеленского. Как показали выборы 2019 года, Зеленский едва ли не единственный, кто нашел подход к душам молодых избирателей. Возможно, таким шагом Зе-президент планирует повысить явку на выборах и хотя бы минимально спасти партию "Слугу народа" от фиаско.

2. Почему именно сейчас?

Еще в сентябре в Офисе президента обсуждались разные варианты - от отмены выборов по всей стране до проведения подобного опроса на избирательных участках. Впрочем, окончательное решение о проведении, как сообщил источник "Телеграфа", принималось после возвращения главы государства из Лондона. К чему такая спешка? Стоит обратить внимание, что вопросы до сих пор не объявлены. Не исключено, что их озвучат за несколько дней до выборов или не озвучат вовсе. Вероятно, рядом с вполне серьезными вопросами будут заданы и хайповые. Как например - легализация проституции, медицинского каннабиса и прочее.

Следовательно, обсуждать эти две недели будут не грядущие выборы, а странный опрос и его результаты. Получается, нас снова отвлекают от чего-то важного? Вероятно, что да. От утечек информации в Москву прямо с Банковой, от аферы под названием "Велике будівництво", от заполненных до предела больниц и многого другого.

3. За чей счет банкет?

Одним из первоочередных стал вопрос финансирования. Если проводить всенародное голосование, то нужно как минимум напечатать "бюллетени", оплатить дополнительную работу персонала и так далее. В масштабах страны это колоссальная сумма. Где ее взять? Вариантов несколько: добить ковидный фонд? "Попросить" у Ахметова? А может просто напечатать? Ответа власть пока не дает. В условиях пандемии коронавируса, когда всерьез обсуждается возможность разворачивания госпиталя для больных "ковидом" во Дворце спорта в центре Киева, выкидывать сотни миллионов гривен на "пробник референдума" - глупо и недальновидно.

4. Если этот опрос все-равно ничего не значит, то может все не так страшно?

Чуть менее семи лет назад на Донбассе и в Крыму пронеслась волна "референдумов", где якобы 100500% жителей украинских городов отдали голоса за отделение от Украины, за вхождение в состав России и так далее. Те псевдореферендумы тоже клепались на коленке, вопросы менялись за несколько дней до выборов, а голоса, будем честными, никто не считал. Да, ситуация другая, но... людям на самом деле нравится, когда их мнение спрашивают. Помните лозунги "Страной управляешь ты, а не те, кого ты выбираешь"? Потакание интересам избирателей является формальным перекладыванием ответственности. По последним соцопросам, 42% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. Не секрет, что, если опросить эту часть населения на предмет, например, того же вхождения в состав РФ, то результаты нас очень сильно удивят. И тогда политик (а тем более президент) должен будет отвечать на запрос общества. Зеленский же хочет на второй срок?

5. Как все это будет происходить?

А это самое интересное. Закон о референдуме "Слуги народа" за год "родить" не смогли. Проводить подобные соцопросы на избирательных участках нельзя, а это значит, что попробуют сделать это за его пределами. Тогда вернемся к пункту 3 - на чьи гуляем? Очевидно, на наши с вами. Ведь даже если сейчас взять деньги на этот "праздник" у одного из олигархов, то нужно дать ему вернуть свои деньги... а лучше с процентами. Так это работает.

Экс-замминистра Георгий Тука в комментарии "Телеграфу" назвал две причины, по которым Зеленскому и его команде понадобился этот опрос.