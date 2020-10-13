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Вторник, 13.10.2020
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Зеленский спешит с опросом на выборах по двум причинам, эта идея возникла спонтанно, - Георгий Тука
Зеленский спешит с опросом на выборах по двум причинам, эта идея возникла спонтанно, - Георгий Тука
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Зеленский спешит с опросом на выборах по двум причинам, эта идея возникла спонтанно, - Георгий Тука

Зеленский спешит с опросом на выборах по двум причинам, эта идея возникла спонтанно, - Георгий Тука
13:56 Сегодня Телеграф Фото: Официальное интернет-представительство президента
25 октября украинцам зададут пять лишних вопросов

Во время голосования на местных выборах 25 октября украинцам поставят еще пять вопросов, заявил во вторник президент Владимир Зеленский. Ни о сути вопросов, ни о юридическом значении таких вопросов ответы глава государства не дал. Зачем власти понадобилась репетиция референдума и почему об этом объявили меньше чем за две недели до выборов? С этими вопросами "Телеграф" обратился к бывшему замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгию Туке.

- Подчеркну, что я всегда достаточно негативно относился к институту проведения референдума, - говорит Георгий Тука. - Во-первых, таким образом лидеры государства перекладывают ответственность на общество. Позиция, когда лидер говорит: "Я буду делать то, что хотите вы" - мне не совсем понятна. Лидер должен вести общество, а не угождать ему. Во-вторых, сейчас речь идет не о референдуме, а о каком-то непонятном опросе, который вообще неизвестно что собой представляет с юридической точки зрения.

Георгий Тука (Фото: facebook.com/george.tuka)

- Какие темы могут быть заявлены в этом опросе?

- Здесь лучше интересоваться у самого Зеленского - что он хочет нам втюхать. У меня есть стойкое ощущение, что будут поставлены достаточно контраверсионные вопросы, вроде, вы за мир в Украине или за войну?

- Многое зависит от постановки вопроса ...

- Именно так. Я хорошо помню референдум о независимости Украины. Вопросы там были поставлены так, что каждый трактовал ответы по собственному желанию. Вопрос был построен следующим образом: вы за независимую Украину в составе обновленного Советского Союза? То есть человек не может разобраться, что именно от него хотят. Думаю, на этот раз будет какая-то подобная манипуляция.

- Раньше Сергей Сивохо, Витольд Фокин и другие зондировали отношение общества к резонансным вопросам. Может опрос 25 октября быть новым этапом такого прощупывания? Например, зададут вопрос стоит ли давать воду в Крым, вносить особый статус Донбасса в Конституцию и так далее ...

- Допускаю такой сценарий. Команда Зеленского может получить определенные результаты этого опроса и затем демонстрировать их для легитимизации тех или иных решений.

- Почему, по вашему мнению, украинцев просто поставили перед фактом и почему именно сейчас?

- Искать логику в действиях команды Зеленского - совершенно неблагодарное дело, там люди действуют исключительно ситуативно, а не по какому-то определенному плану. Могу допустить, что эта идея возникла спонтанно и такой поспешностью действующая власть во-первых хочет не дать времени обществу разобраться в ситуации, а во-вторых не дать оппозиционным силам времени и возможности развернуть агитационно-пропагандистскую работу по вскрытию планов Зе-команды по проведению такого плана опроса.

Читайте также, что ждет Украину после местных выборов 25 октября.

Автор: Ярослав Жаренов, главный редактор издания «Телеграф»

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Все по теме:

Опрос, Местные выборы, Владимир Зеленский, Георгий Тука.

Автор:

Телеграф
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