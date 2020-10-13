Скачать
Вторник, 13.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Пробник референдума" от Зе-команды: пять ключевых "зачем" и "почему"
"Пробник референдума" от Зе-команды: пять ключевых "зачем" и "почему"
В Украине продлевают карантин и вводят новые ограничения: что сказал Шмыгаль
В Украине продлевают карантин и вводят новые ограничения: что сказал Шмыгаль
Украина - Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина - Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Для "референдума" Зеленский и Ко готовили три блока вопросов, в том числе о марихуане, - аналитик
Для "референдума" Зеленский и Ко готовили три блока вопросов, в том числе о марихуане, - аналитик

Для "референдума" Зеленский и Ко готовили три блока вопросов, в том числе о марихуане, - аналитик

Для "референдума" Зеленский и Ко готовили три блока вопросов, в том числе о марихуане, - аналитик
Обновлено 20:12 Сегодня Телеграф Владимир Зеленский и Андрей Ермак (фото - pravda.com.ua)
Политолог Анатолий Октисюк проанализировал историю с "опросом" на выборы 25 октября

Команда президента Владимира Зеленского в день выборов 25 октября планирует дополнительно провести опрос среди жителей Украины. Какие вопросы будут вынесены на "референдум", а также каковы истинные причины такого хода Зе-команды? На эти вопросы "Телеграфа" ответил аналитик Анатолий Октисюк.

- Это ничто иное как технология для повышения явки на выборах, - объясняет эксперт. - Власть говорит, что она за прямую демократию, народовластие и так далее. Зеленский и команда будут говорить, что у них есть диалог с обществом и они как бы консультируются с ним. По факту же целью этого опроса является подтягивание на выборы молодого электората.

- Почему сейчас? К голосованию на выборах осталось всего 12 дней?

- Зеленский и команда таким образом задает новый дискурс. Все сейчас будут говорить об этом "референдуме". Как минимум на неделю информационная повестка обеспечена. В целом - идея подобного "опроса" является провальной, поскольку он не подкреплен ни одним законом, не проработан с экспертами. Можно сказать, что это будет обычный общенациональный социологический опрос. Вот и все.

Референдум в Украине 25 октября должен повысить явку на выборах, считает Анатолий Октисюк

Фото: Анатолий Октисюк

- Какие вопросы могут быть поставлены на этом "референдуме"?

- По моей информации, власть прорабатывает три блока вопросов: первый - легализация проституции, марихуаны, огнестрельного оружия. Второй блок - Ермак продвигал вопрос подачи воды в Крым, будущего Донбасса и так далее. Третий блок - вступление в ЕС и НАТО, сотрудничество с МВФ. Очевидно, пока до конца проработанных и сформированных вопросов нет. Все это делается в авральном порядке.

- Вы часто общаетесь с иностранными дипломатами, как они отнеслись к этой идее?

- Заметно тотальный скепсис, есть понимание, что это обычная технология. Очевидных причин у нее две: поднять явку молодого электората на выборах и задать новый дискурс на ближайшую неделю-полторы. Таким образом в обществе будут обсуждать не насущные проблемы, а этот псевдореферендум.

Ранее главный редактор издания "Телеграф" Ярослав Жаренов поставил свои пять вопросов власти относительно опроса в день выборов, а бывший замминистра Георгий Тука назвал проведение референдумов перекладыванием ответственности за решения власти на общество.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Выборы, Референдум, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Анатолий Октисюк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Изможденные больные снимают маску с кислородом, чтобы умереть": врач рассказала о ситуации в киевских «инфекционках»
02 18-летний парень убил бабушку и людей на остановке: стало известно о судьбе нижегородского стрелка
03 Грузия может без войны вернуть Абхазию: журналистка рассказала об уникальном шансе
04 Зеленский спешит с опросом на выборах по двум причинам, эта идея возникла спонтанно, - Георгий Тука
05 Нардепы от "Слуги народа" перессорились в Facebook из-за путинской вакцины от COVID-19: грозятся дойти до суда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ проводит 24 обыска: Шарий выругался из-за расследования Бигуса
СБУ проводит 24 обыска: Шарий выругался из-за расследования Бигуса
В центре Киева случилась потасовка из-за гимна России (видео)
В центре Киева случилась потасовка из-за гимна России (видео)
Открыли дело об убийстве: в Киеве пропала 13-летняя школьница (фото)
Открыли дело об убийстве: в Киеве пропала 13-летняя школьница (фото)
Мужчина проехался на работу на скейте с бутылкой сока в руках и стал звездой TikTok (видео)
Мужчина проехался на работу на скейте с бутылкой сока в руках и стал звездой TikTok (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь