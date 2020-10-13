Для "референдума" Зеленский и Ко готовили три блока вопросов, в том числе о марихуане, - аналитик

Политолог Анатолий Октисюк проанализировал историю с "опросом" на выборы 25 октября

Команда президента Владимира Зеленского в день выборов 25 октября планирует дополнительно провести опрос среди жителей Украины. Какие вопросы будут вынесены на "референдум", а также каковы истинные причины такого хода Зе-команды? На эти вопросы "Телеграфа" ответил аналитик Анатолий Октисюк.

- Это ничто иное как технология для повышения явки на выборах, - объясняет эксперт. - Власть говорит, что она за прямую демократию, народовластие и так далее. Зеленский и команда будут говорить, что у них есть диалог с обществом и они как бы консультируются с ним. По факту же целью этого опроса является подтягивание на выборы молодого электората.

- Почему сейчас? К голосованию на выборах осталось всего 12 дней?

- Зеленский и команда таким образом задает новый дискурс. Все сейчас будут говорить об этом "референдуме". Как минимум на неделю информационная повестка обеспечена. В целом - идея подобного "опроса" является провальной, поскольку он не подкреплен ни одним законом, не проработан с экспертами. Можно сказать, что это будет обычный общенациональный социологический опрос. Вот и все.

Фото: Анатолий Октисюк

- Какие вопросы могут быть поставлены на этом "референдуме"?

- По моей информации, власть прорабатывает три блока вопросов: первый - легализация проституции, марихуаны, огнестрельного оружия. Второй блок - Ермак продвигал вопрос подачи воды в Крым, будущего Донбасса и так далее. Третий блок - вступление в ЕС и НАТО, сотрудничество с МВФ. Очевидно, пока до конца проработанных и сформированных вопросов нет. Все это делается в авральном порядке.

- Вы часто общаетесь с иностранными дипломатами, как они отнеслись к этой идее?

- Заметно тотальный скепсис, есть понимание, что это обычная технология. Очевидных причин у нее две: поднять явку молодого электората на выборах и задать новый дискурс на ближайшую неделю-полторы. Таким образом в обществе будут обсуждать не насущные проблемы, а этот псевдореферендум.

Ранее главный редактор издания "Телеграф" Ярослав Жаренов поставил свои пять вопросов власти относительно опроса в день выборов, а бывший замминистра Георгий Тука назвал проведение референдумов перекладыванием ответственности за решения власти на общество.