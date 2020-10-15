Свободная экономическая зона на Донбассе: Зеленский озвучил второй вопрос своего «референдума»

Первый вопрос будет касаться пожизненного срока для коррупционеров

Утром в четверг, 15 октября, президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который зададут избирателям во время проведения местных выборов 25 октября.

В опубликованном на странице в Facebook видео Зеленский спрашивает, поддерживают ли украинцы создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Любопытно, что ранее с предложением создать свободную экономическую зону на Донбассе выступил главный переговорщик украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Напомним, на избирательных участках украинцам придется ответить на пять вопросов. Первый будет касаться введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

Главред издания "Телеграф" Ярослав Жаренов объяснил, зачем Зеленскому и его команде понадобилось проводить "пробный референдум".

А политолог Анатолий Октисюк в комментарии "Телеграфу" очертил три блока вопросов, которые предположительно подготовила команда Зеленского к опросу 25 октября.