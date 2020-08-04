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Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны

Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны
Обновлено 03:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске , первый президент Украины Леонид Кравчук озвучил идею о предоставлении Донецкой и Луганской областям статуса свободных экономических зон.

Как сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, такое предложение Кравчук сделал 3 августа во время встречи с членами делегации, сообщает DW. 

Гармаш не озвучил деталей предложения. 

Кравчук также предлагает более активно информировать общественность о переговорах в Минске. 

"Он (Кравчук — Ред.) считает, что нам нужно усилить, в частности, информационное сопровождение нашей работы. Чтобы украинское общество еще больше знало и понимало, что происходит на минских переговорах", - рассказал нардеп "Слуги народа" и член украинской делегации Андрей Костин.

По словам Костина делегация соберется на еще одну встречу перед следующим заседанием ТКГ, которое состоится 18-19 августа. 

По словам Гармаша, первый премьер Украины Витольд Фокин тоже участвовал в заседании делегации. Ему предлагают войти в ТКГ, но он пока не определился. 

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Напомним, 28 июля второй президент Украины и председатель контактной группы в Минске Леонид Кучма сообщил, что выходит из переговорного процесса. Об этом он лично попросил Зеленского.

30 июля, Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой делегации вместо Кучмы.

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Все по теме:

Леонид Кравчук, Сергей Гармаш, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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