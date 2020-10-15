В сеть попал список всех пяти вопросов Зеленского на опрос 25 октября

Первыми в списке обозначены уже озвученные Зеленским вопросы

На днях президент Владимир Зеленский удивил общественность, анонсировав проведение опроса на выборах 25 октября. В своем обращении он заявил, что на избирательных участках украинцам нужно будет ответить на 5 вопросов, но сразу не стал уточнять – каких именно.

14 октября вышло новое обращение президента. Зеленский озвучил первый вопрос, который касается введения пожизненного срока для коррупционеров. А уже сегодня он озвучил второй вопрос – создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Тем временем в сети появился некий "полный список" вопросов, которые якобы хотят задать украинцам. Если верить ему, то в опросе будут затрагиваться темы легализации марихуаны (как и предполагалось ранее), сокращение числа нардепов до 300 и право Украины на использование предусмотренных Будапештским меморандумом гарантий безопасности для восстановления территориальной целостности.

С просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность списка «Телеграф» обратился к главе «Офиса президента» Андрею Ермаку и его консультанту Михаилу Подоляку, но ответа пока не получили.

Сайту "Новое время" Подоляк заявил, что обсуждения по пятому вопросу еще продолжаются.

В комментарии «Телеграфу» политолог Анатолий Октисюк объяснил, зачем Зеленскому понадобилось проводить «референдум» в день выборов 25 октября.

Бывший замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных Георгий Тука допустил, что полученные ответы команда Зеленского сможет использовать для легитимизации своих решений.