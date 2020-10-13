Могут поднять вопрос легализации каннабиса: как будет проходить всеукраинский опрос от Зеленского

На какие вопросы придется отвечать украинцам на опрос во время выборов 25 октября.

Одной из тем всеукраинского опроса 25 октября, который пройдет одновременно с местными выборами, может стать легализация медицинского каннабиса. Это якобы должно завлечь молодежь на голосование.

Об этом сообщили источники ZN.UA в Офисе главы государства.

Хотя Президент Владимир Зеленский изначально хотел включить во “всенародный опрос” 25 октября вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе.

Интересно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не располагает информацией об анонсированном Президентом Владимиром Зеленским опросе избирателей в день местных выборов, 25 октября, и не привлечена к его организации и проведению. Об этом заявил член ЦИКа Андрей Евстигнеев Українським Новинам.

Опрос планируют провести в форме экзит-полла за частные средства.

Также, Сергей Лещенко сообщает, что первый вопрос, который президент Владимир Зеленский выносит на всеукраинский опрос в день местных выборов, будет озвучен в среду, 14 октября.

Напомним, во время голосования на местных выборах 25 октября украинцам поставят еще пять вопросов, заявил во вторник президент Владимир Зеленский.

К слову, "Зеленский спешит с опросом на выборах по двум причинам, эта идея возникла спонтанно", - Георгий Тука.

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