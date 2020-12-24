Российское ядерное оружие УЖЕ находится в Крыму, - эксперт

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, на территории временно оккупированного Крыма Россия осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия.

Это заявление для «Телеграфа» прокомментировал специалист в области международного морского права Богдан Устименко, бывший в 2019 году первым заместителем руководителя Госгидрографии.

«26 января 2015 российская «Газета.Ru» сообщила, что в Крыму сформирован территориальное подразделение двенадцатого Главного управления Минобороны РФ (12 ГУ), которое ответственно за ядерно-техническое обеспечение и безопасность. Начальник 12 ГУ Юрий Сыч подтвердил изданию факт создания упомянутого подразделения в Крыму, - отмечает Богдан Устименко. - 15 апреля 2015 один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев заявил, что Россия круглосуточно проводит работы по восстановлению хранилища ядерных боеприпасов на военной базе в урочище Кизилташ, расположенный между Судаком и Коктебелем. Джемилев говорил об объекте, который в советское время назывался «Феодосия-13» и был построен в течение 1951-1953 года под личным контролем Лаврентия Берии».

Эксперт напоминает, что Главным управлением разведки Минобороны Украины было установлено, что по состоянию на август 2016 на Крымском полуострове уже находились средства доставки ядерного оружия - военные самолеты, корабли и подводные лодки.

«О восстановлении хранилища ядерных боеприпасов и наличии средств доставки ядерного оружия в Крыму также сообщали разведывательное сообщество InformNapalm и известный крымский эксперт Андрей Клименко, - напоминает Богдан Устименко. - Также хочу обратить внимание на следующие важные факты. Ядерное оружие делится на стратегическое и тактическое. К стратегическому ядерному оружию относятся межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), авиационное оружие. Тактическое ядерное оружие предназначено для непосредственного ведения боевых действий, оно не такое мощное, как стратегическое. При этом его значительно сложнее обнаружить по сравнению со стратегическим, так как тактическое ядерное оружие имеет те же системы управления и алгоритмы обслуживания, как и обычные (неядерные) его аналоги».

По словам Богдана Устенко, тактическое ядерное оружие, скорее всего, всегда находилась в Севастопольской бухте - сначала на советских, а затем на российских кораблях и подводных лодках Черноморского флота. То есть, было там еще в советские времена. И остается в наши дни.

«Это обстоятельство также подтверждает мой коллега, Павел Лакийчук, руководитель безопасности программ центра глобалистики «Стратегия ХХI», военный моряк в отставке, - подчеркивает Богдан Устенко. - Факт нахождения ядерного оружия на кораблях и подводных лодках Черноморского флота РФ подтверждает и то, что для организации обслуживания и хранения ядерного оружия в организационной структуре флота сейчас действует Шестой отдел (еще одно его название – Спецотдел). Следует также обратить внимание, что этот отдел существовал до оккупации Крыма и находится по адресу: улица Ленина, дом 27, Севастополь».

По мнению эксперта, приведенные выше факты в своей совокупности дают нам веские основания считать, что ядерное оружие находится как в Крыму, так и в водах территориального моря вокруг полуострова.

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