Скачать
Четверг, 24.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Зеленский усвоил урок по Донбассу, а Ермак сбежит из Украины, - Тарас Березовец
Зеленский усвоил урок по Донбассу, а Ермак сбежит из Украины, - Тарас Березовец
Российское ядерное оружие УЖЕ находится в Крыму, - эксперт
Российское ядерное оружие УЖЕ находится в Крыму, - эксперт
Самый большой в мире айсберг раскололся на части: спутниковые фото попали в сеть
Самый большой в мире айсберг раскололся на части: спутниковые фото попали в сеть
Волейбол от вратаря - в обзоре матча Верона - Интер (видео)
Волейбол от вратаря - в обзоре матча Верона - Интер (видео)

Российское ядерное оружие УЖЕ находится в Крыму, - эксперт

Российское ядерное оружие УЖЕ находится в Крыму, - эксперт
06:49 Сегодня Телеграф

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, на территории временно оккупированного Крыма Россия осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия

Это заявление для «Телеграфа» прокомментировал специалист в области международного морского права Богдан Устименко, бывший в 2019 году первым заместителем руководителя Госгидрографии.

«26 января 2015 российская «Газета.Ru» сообщила, что в Крыму сформирован территориальное подразделение двенадцатого Главного управления Минобороны РФ (12 ГУ), которое ответственно за ядерно-техническое обеспечение и безопасность. Начальник 12 ГУ Юрий Сыч подтвердил изданию факт создания упомянутого подразделения в Крыму, - отмечает Богдан Устименко. - 15 апреля 2015 один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев заявил, что Россия круглосуточно проводит работы по восстановлению хранилища ядерных боеприпасов на военной базе в урочище Кизилташ, расположенный между Судаком и Коктебелем. Джемилев говорил об объекте, который в советское время назывался «Феодосия-13» и был построен в течение 1951-1953 года под личным контролем Лаврентия Берии».

Богдан Устименко

Эксперт напоминает, что Главным управлением разведки Минобороны Украины было установлено, что по состоянию на август 2016 на Крымском полуострове уже находились средства доставки ядерного оружия - военные самолеты, корабли и подводные лодки.

«О восстановлении хранилища ядерных боеприпасов и наличии средств доставки ядерного оружия в Крыму также сообщали разведывательное сообщество InformNapalm и известный крымский эксперт Андрей Клименко, - напоминает Богдан Устименко. - Также хочу обратить внимание на следующие важные факты. Ядерное оружие делится на стратегическое и тактическое. К стратегическому ядерному оружию относятся межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), авиационное оружие. Тактическое ядерное оружие предназначено для непосредственного ведения боевых действий, оно не такое мощное, как стратегическое. При этом его значительно сложнее обнаружить по сравнению со стратегическим, так как тактическое ядерное оружие имеет те же системы управления и алгоритмы обслуживания, как и обычные (неядерные) его аналоги».

Путинских курсантов учат наносить удары по Украине: видео попало в сеть

По словам Богдана Устенко, тактическое ядерное оружие, скорее всего, всегда находилась в Севастопольской бухте - сначала на советских, а затем на российских кораблях и подводных лодках Черноморского флота. То есть, было там еще в советские времена. И остается в наши дни.

«Это обстоятельство также подтверждает мой коллега, Павел Лакийчук, руководитель безопасности программ центра глобалистики «Стратегия ХХI», военный моряк в отставке, - подчеркивает Богдан Устенко. - Факт нахождения ядерного оружия на кораблях и подводных лодках Черноморского флота РФ подтверждает и то, что для организации обслуживания и хранения ядерного оружия в организационной структуре флота сейчас действует Шестой отдел (еще одно его название – Спецотдел). Следует также обратить внимание, что этот отдел существовал до оккупации Крыма и находится по адресу: улица Ленина, дом 27, Севастополь».

По мнению эксперта, приведенные выше факты в своей совокупности дают нам веские основания считать, что ядерное оружие находится как в Крыму, так и в водах территориального моря вокруг полуострова.

Ранее в России похвастались испытаниями новейшей системы наблюдения за надводной обстановкой в Черном море "Стратегия".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Ядерное оружие, Богдан Устименко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин выиграл: разведчик рассказал, чем закончится для Зеленского скандальная история с "вагнеровцами"
02 Харьков простился с Кернесом: видео, как закончились похороны
03 Это не остановить: перл Гордона на интервью с Ходорковским стал мемом
04 Лежала вся в крови: женщину с подругами обстреляли посреди улицы в Москве (фото, видео)
05 Киев перестал быть "священной коровой": эксперт объяснил провал Украины в Европе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты Крыма отказываются вакцинироваться &quot;Спутником&quot;, но испытывают вакцину на людях
Оккупанты Крыма отказываются вакцинироваться "Спутником", но испытывают вакцину на людях
Украине напророчили новые проблемы из-за скандала с &quot;вагнеровцами&quot;
Украине напророчили новые проблемы из-за скандала с "вагнеровцами"
&quot;Не успел. Угрозы были давно&quot;. Всплыли тревожные предсмертные слова журналиста в Москве
"Не успел. Угрозы были давно". Всплыли тревожные предсмертные слова журналиста в Москве
Когда отмечают католический сочельник с Рождеством, и как красиво поздравить на праздник
Когда отмечают католический сочельник с Рождеством, и как красиво поздравить на праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь