Россия пошла на дерзкие меры против Украины и НАТО в Черном море

В России похвастались испытаниями новейшей системы наблюдения за надводной обстановкой в Черном море "Стратегия".

Об этом говорится в статье "Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море", которую 18 декабря распространили росСМИ.

Работа комплекса "Стратегия", как и большинства других современных аналогов, основан на принципе радиолокации. Заявлено, что она может определить координаты всех кораблей в зоне действия в автоматическом режиме и считать их сигнатуры.

Российские эксперты говорят, что уникальной чертой "Стратегии" является то, что она объединит в себе все РЛС, корабельные и береговые, следящие за Черным морем.

Ключевой особенностью они называют высокую автоматизацию.

На сегодняшний день, отмечается в статье, этими заданиями занимаются специалисты Центра боевого управления флотов, которые работают по советским технологиям. Большие объемы данных обрабатываются операторами, часто вручную.

В статье говорится, что на разработку подобной системы подтолкнули зачастившие с визитами в Черное море корабли НАТО. Отдельно в статье упоминаются учения Sea Breeze-2020, в которых принимали участие около 2000 солдат и более 25 кораблей из США, Украины, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.

Отмечается, что около 40% кораблей, посещавших регион в этом году имели на борту высокоточное вооружение большой дальности.

В статье указывается, что единственное, что удерживает НАТО от наращивания присутствия в регионе - конвенция Монтре. Согласно ней, нечерноморские государства могут направлять военные корабли в Черное море на срок не более трех недель. Также предусмотрено, что в акватории могут находиться до девяти кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.

Также указывается, что иностранные ВМС часто мониторят размещение военных объектов в Крыму.