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Крымчане настолько устали от оккупации, что готовы помогать украинской власти вернуть полуостров, - Андрей Сенченко

Крымчане настолько устали от оккупации, что готовы помогать украинской власти вернуть полуостров, - Андрей Сенченко
06:49 Сегодня Телеграф

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что «мониторинг военного состава РФ, который расположен в оккупированном Крыму и на наших границах, ведется каждый день». Откуда берутся данные такого мониторинга? Насколько они достоверны? Своим мнением с «Телеграфом» поделился народный депутат V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым (1993 – 1997), глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

«Понятно, что мониторинг военной составляющей страны-агрессора – не задача СНБО. Для этого существуют военная и внешняя разведка, у которых свои каналы получения информации, - подчеркивает Андрей Сенченко. - Любые передвижения, перемещения можно отследить. У разведорганов есть определенный инструментарий для этих целей. Очевидно, что используются и современные средства слежения, в том числе спутниковые. В этом нам помогают западные партнеры».

Кремль устроил геноцид в Крыму и переселил туда полмиллиона россиян

Но один из самых важных каналов получения актуальной информации – местные жители, подчеркивает эксперт.

«На сегодня в том же Крыму люди настолько устали от оккупации, что готовы помогать украинской власти в скорейшем прекращении этого кошмара. Конечно, в атмосфере террора делать это не просто, но дефицита информации о действиях оккупантов по дальнейшей милитаризации Крыма сегодня нет», - уверяет Андрей Сенченко.

Андрей Сенченко

Он подчеркивает, что оккупанты пытаются весь полуостров превратить в военную базу.

«Все те земли, которые находились в пользовании Минобороны СССР в пятидесятых годах прошлого столетия, путинская военщина объявила землями Минобороны РФ. И сейчас оккупанты восстанавливают там разного профиля воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации», - говорит Андрей Сенченко

Ранее журналист Айдер Муждабаев рассказал, что Путин хочет обменять Карабах на Крым

Автор: Андрей Питонов

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Крым, Разведка, Андрей Сенченко.

Автор:

Телеграф
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