Кремль устроил геноцид в Крыму и переселил туда полмиллиона россиян

За времена оккупации Крыма РФ переселила на полуостров более полумиллиона россиян.

Об этом сообщил национальный лидер крымских татар и народный депутат Украины Мустафа Джемилев в эфире телеканала "Дом".

"За прошедшие шесть с лишним лет, оккупанты завезли в Крым, по разным оценкам, от полумиллиона до одного миллиона человек", - сказал он.

По словам Джемилева, все эти люди приехали на полуостров с нарушением украинского законодательства, за что предусмотрено уголовное наказание.

Как сообщалось ранее, на фоне проблем с подачей воды в Крыму, оккупационные "власти" могут прибегнуть к массовой депортацией "неугодных".

Как известно, ФСБ РФ неоднократно проводила обыски и задержания крымских татар.

По информации заместителя постпреда президента в Крыму Тамилы Ташевой, после начала оккупации полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар. По данным на 2001 год, на полуострове проживало 243,3 крымских татар.