Задержаны четверо татар: у президента отреагировали на обыски в Крыму

Прокуратура и полиция Крыма начала уголовное дело по факту незаконных обысков в домах крымскотатарских активистов.

В оккупированном Россией Крыму утром 31 августа российские силовики проводят обыски в домах крымских татар. Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

Российские силовики публично не комментируют ситуацию

Во время обысков задержаны четверо крымских татар:

село Разливы - корреспондент "Крымской солидарности", корреспондент издания "Грани.ру" Айдер Кадыров;

город Судак - активист Ридван Умеров;

поселок Солнечная Долина - активист Айдер Аблякимов.

пгт Советский - Энвер Топчи.

В представительстве президента Украины в Автономной республике Крым, обнародовали заявление в ответ на обыски российских силовиков в Крыму в понедельник, 31 августа.

Указано, что сегодняшние обыски – продолжение системных преступлений по преследованию представителей нелояльного крымскотатарского народа.

"Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей являются очередным преступлением оккупационной власти. Малолетние дети в цивилизованном мире не могут просыпаться утром от стука в дверь ФСБ РФ и кучи вооруженных людей только из-за того, что их родители являются гражданскими журналистами и активистами", – заявила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

В представительстве осуждают действия оккупационной администрации по преследованию украинцев с общественной позицией. Также отмечается, что каждый подобные случай документируется и приобщается "в перечень преступлений Российской Федерации, совершаемых на территории временно оккупированного Крымского полуострова".