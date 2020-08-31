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Оккупанты снова устроили масштабные обыски у крымских татар: фото

Оккупанты снова устроили масштабные обыски у крымских татар: фото
Обновлено 09:58 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/crimeansolidarit
В Нижнегорском, Советском районах Крыма и Судаке силовики проводят обыски в домах крымских татар. Также обыск проходит в селе Разливы на ул. Сеитлер.

31 августа в Нижнегорском и Советском районах Крыма, а также в Судаке проходят обыски в домах крымских татар.

Об этом сообщается на странице правозащитной организации "Крымская солидарность" в Facebook.

В частности, российские силовики нагрянули в дом журналиста организации, корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова в Нижнегорском районе.

"В доме на момент обыска находятся супруга и четверо детей. Младшему 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице. Проводить следственные действия сотрудники приехали на двух машинах модели "Газель" без опознавательных знаков", - говорится в сообщении.

В дома крымских татар оккупанты опять пришли с обысками, 31.08.2020

В дома крымских татар оккупанты опять пришли с обысками, 31.08.2020

Позже стало известно, что Айдера Кадырова увозят в так называемое "управление ФСБ". 

В Советском районе оккупанты пришли в дом Энвера Томчи, отца двоих несовершеннолетних детей. 

В дома крымских татар оккупанты опять пришли с обысками, 31.08.2020

В дома крымских татар оккупанты опять пришли с обысками, 31.08.2020

В Солнечной долине (Судакский район) обыск проходит в доме Айдера Аблякимова - сотрудника МЧС.

Еще один обыск оккупанты устроили в Судаке в доме активиста Ридвана Умерова, отца троих несовершеннолетних детей.

В дома крымских татар оккупанты опять пришли с обысками, 31.08.2020

В дома крымских татар оккупанты опять пришли с обысками, 31.08.2020

В Крыму у татар проводят обыски, задержаны уже шесть человек

"Возле дома находятся три машины, среди которых автозак, внутри которого находятся сотрудники ОМОН", - пишет "Крымская солидарность".

Как сообщалось, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обнародовала доклад генсека ООН о пытках людей в оккупированном Крыму. Так отмечается, что сотрудники ФСБ РФ прибегают к пыткам электрическим током и избиениям с целью получения показаний.

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Все по теме:

Крым, ФСБ, Крымские татары, Обыски.

Автор:

Телеграф
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