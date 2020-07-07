В Крыму у татар проводят обыски, задержаны уже шесть человек

7 июля рано утром российские силовики пришли с обысками в дома крымских татар. Задержаны уже шесть человек.

В Крыму с 4 утра российские силовики проводят обыски в домах крымских татар, задержаны уже шесть человек, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Так выглядят обыски в Крыму. Сегодня с 4:00 утра в четырех районах полуострова оккупант проводит обыски в семьях крымских татар. Шестеро задержаны. Скорее всего, всех ждет знаменитая ст.205.5 УК РФ. Сейчас они содержатся в отделении ФСБ в Симферополе", - написал она на странице в Фейсбуке во вторник утром.

Джапарова отметила, что на сегодняшний день уже 67 крымских татар задержаны силовиками РФ по ст.205.5 УК РФ. "Их всех пытаются выдать за террористов", - добавила она.