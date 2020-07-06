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ООН: Пытки и другие нарушения прав человека, продолжают иметь место в Крыму

ООН: Пытки и другие нарушения прав человека, продолжают иметь место в Крыму
07:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Нарушения прав человека, включая пытки, безнаказанность нарушителей и принудительные перемещения людей с оккупированной территории продолжают иметь место в Крыму.

"Нарушения прав человека, включая пытки и другие примеры недостойного отношения со стороны правоохранительных органов продолжали иметь место в Крыму", – сообщила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в представленном ею промежуточном докладе Генерального секретаря ООН о положении в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

По ее словам, во всех случаях при обоснованных жалобах в суды или правоохранительные органы в Крыму никто из нарушителей не понес наказание.

"Верховный комиссар ООН по правам человека выразила свои опасения относительно неадекватных условий содержания в местах несвободы в Крыму, которые могут быть равносильны бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию", - сообщает КПГ.

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Кроме того, в докладе приводится несколько примеров, когда в нарушение международного гуманитарного права Российская Федерация не выполняла свои обязательства в качестве оккупирующей державы в Крыму.

"Этапы задержанных с оккупированной территории на территорию оккупирующей державы продолжают нарушать запрет на индивидуальные или массовые принудительные перемещения", — отметила Бачелет.

Верховный комиссар добавила, что она также обеспокоена состоянием со свободой СМИ на полуострове.

"Продолжающаяся криминализация свободы выражения в социальных сетях также вызывает обеспокоенность. На фоне того, как журналисты и работники медиа продолжают сталкиваться с вмешательством в их профессиональную деятельность, несколько общественных организаций столкнулись с препятствиями в плане организации конференций, общественных обсуждений и других встреч", – сказала Бачелет. 

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В опубликованном докладе также отмечается, что Российская Федерация продолжает применять свое уголовное законодательство в Крыму, вопреки своему обязательству уважать законы на оккупированной территории, и что РФ в нарушение норм международного гуманитарного права провела свою очередную кампанию по военному призыву на оккупированной территории.

Кроме того, автор доклада напоминает правительству Украины о его обязательстве использовать все имеющиеся средства для обеспечения соблюдения прав человека в Крыму.

"Офис Верховного комиссара ООН по правам человека будет продолжать следить за положением в области прав человека в Крыму и готов сотрудничать с Российской Федерацией, как оккупирующей державой, а также с Украиной, в целях усиления защиты прав человека на полуострове и по всей стране", — подытожила Мишель Бачелет.

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Крым, ООН.

Автор:

Телеграф
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