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Избивали, душили и пытали током: ООН дала отчет о произволе российских силовиков в оккупированном Крыму

Избивали, душили и пытали током: ООН дала отчет о произволе российских силовиков в оккупированном Крыму
23:35 Пн, 13 Июль 2020 Телеграф УНИАН
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обнародовала доклад генсека ООН о пытках людей в оккупированном Крыму. Так отмечается, что сотрудники ФСБ РФ прибегают к пыткам электрическим током и избиениям с целью получения показаний. Соответствующая информация обнародована на официальной странице Миссии в Facebook.

Никто из виновных так и не был привлечен к ответственности ни в одном из случаев пыток и жестокого обращения, зафиксированных миссией ООН в Крыму.

Суды или полностью игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение, или назначали расследования, которые проводились формально и были завершены без предъявления обвинений, говорится в сообщении миссии.

В докладе генерального секретаря ООН отмечается, что риск пыток и жестокого обращения является особенно высоким во время произвольных арестов и содержания под стражей без связи с внешним миром.

В задокументированных случаях, после поступления пострадавших в Симферопольский СИЗО или изоляторов временного содержания, медицинский персонал обычно отказывал им в обзоре и фиксировании имеющихся у них телесных повреждений.

"Уровень безнаказанности был таким, что в некоторых случаях сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов, привлеченных государством для осуществления защиты по назначению. Последние не предпринимали никаких мер для защиты своих клиентов", - отмечается в сообщении миссии.

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В докладе генсекретаря ООН относительно Крыма требуют от России привлечь к ответственности виновных и быстро и эффективно расследовать все заявления о пытках, жестоком обращении, произвольных арестах и задержаний в аннексированном Крыму.

В ООН напомнили, что запрет пыток и жестокого обращения является абсолютным и не предполагает никаких исключений.

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Все по теме:

Россия, ООН, ФСБ, Права человека, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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