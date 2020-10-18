Россия может устроить депортацию крымчан для решения проблемы с водой: озвучен тревожный прогноз

Путин может прибегнуть к депортации крымчан для решения проблемы с водой на полуострове.

Глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский рассказал "Телеграфу" каким образом Россия может решить проблему нехватки воды в оккупированном Крыму.

По его убеждению, оккупанты могут прибегнуть к депортации населения.

"Прежде всего - населения нелояльного, с точки зрения оккупантов. При ухудшении ситуации не исключаю, что будет использован самый негативный инструмент - насильственная депортация. Под любым предлогом. Та же программа "Дальневосточный гектар" продолжает работать. Та самая, под которую попали многие жители оккупированной части Донецкой и Луганской областей, пытавшиеся перебраться в Крым", - отметил специалист.

Ранее российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар рассказал "Телеграфу", почему проблему с водой в Крыму невозможно решить без поставок с материковой Украины.

Также напомним, что по мнению российского оппозиционера Леонида Гозмана, Украина не сможет вернуть Крым до тех пор, пока президентом РФ является Путин. А вот вероятность возвращения Донбасса, он считает намного более реалистичной.