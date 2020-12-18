Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму - Таран

Россия проводит подготовку к размещению ядерного оружия на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом в интервью турецким СМИ рассказал министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба МОУ.

"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму составляет серьезную угрозу для всей Европы и цивилизованного мира", - отметил Таран.

Попытки РФ достичь доминирования в Черном море, министр обороны назвал серьезной угрозой экономикам Украины, Турции и ряду других европейских стран.

Также Таран указал на попытки России глушить коммуникации средствами РЭБ, что, по его словам, мешает навигации самолетов и морских судов в черноморском регионе.

Обеспокоенность относительно нарастающей российской угрозы испытывают и другие страны региона, в частности, Румыния, сказал глава МОУ.

Как сообщалось ранее, российских курсантов учат наносить ракетные удары по территории Украины.