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Пятница, 18.12.2020
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Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму - Таран

Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму - Таран
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россия проводит подготовку к размещению ядерного оружия на территории временно оккупированного Крыма. 

Об этом в интервью турецким СМИ рассказал министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба МОУ

"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму составляет серьезную угрозу для всей Европы и цивилизованного мира", - отметил Таран. 

Попытки РФ достичь доминирования в Черном море, министр обороны назвал серьезной угрозой экономикам Украины, Турции и ряду других европейских стран. 

Также Таран указал на попытки России глушить коммуникации средствами РЭБ, что, по его словам, мешает навигации самолетов и морских судов в черноморском регионе.

Обеспокоенность относительно нарастающей российской угрозы испытывают и другие страны региона, в частности, Румыния, сказал глава МОУ.

Как сообщалось ранее, российских курсантов учат наносить ракетные удары по территории Украины.  

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Все по теме:

Россия, Крым, Ядерное оружие, Андрей Таран.

Автор:

Телеграф
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